Tlaxcalteca relata cómo fue víctima de fraude cibernético a través de Instagram

Imagina que entras a tu cuenta de Instagram y aparece un anuncio de que tu correo y contraseña son incorrectos. En otras redes sociales recibes mensajes de tus amigos cuestionando extraños mensajes enviados a tu nombre. Pasa el tiempo y tus datos personales son cambiados y eliminados sin poder hacer nada. Esa frustrante escena fue la que vivió la tlaxcalteca Ana Carrillo.

En entrevista para este medio, Ana compartió su experiencia y el modus operandi que le tocó vivir el pasado 22 de julio: “todo comenzó con una conocida que me dijo que me había puesto como amiga de confianza en Facebook para lo que me preguntó mi fecha de nacimiento, lo cual me pareció extraño, por lo que entré a su perfil y vi que era falso. Justo unos segundos después me llegó la notificación de que alguien había ingresado a mi cuenta desde un dispositivo que no reconocía”. En medio de la incertidumbre, Ana encontró en su chat de Instagram conversaciones que desconocía y comenzó a recibir mensajes de amigos cercanos que le preguntaban si era ella quien había estado solicitando compras y fotos: empezaron a pedir tarjetas de regalo de Amazon, también a algunas chicas pidieron fotos en apoyo al cáncer de mama, pero les pedían que se quitarán la blusa y que subieran las fotos a una cuenta de Snapchat tapando sus pezones con corazones, expuso.

Ana reveló que el alcance de afectados fue muy alto durante el tiempo que ella no tuvo acceso a su cuenta: no sé cuántos de mis contactos hayan sido, pero sí fueron más de 20 a los que mandaron mensaje, aseguró.

Por su parte, Marco Alonso, uno de los usuarios que recibieron mensajes, no dudó al principio de la natural conversación de su amiga Ana: “me pidió que le ayudará a comprar una tarjeta de regalo de Amazon y, fingiendo ignorancia, me preguntó qué datos pedían. Yo respondí que solo el correo y en seguida me lo mandó, realicé la transacción y al terminar me pidió otra igual. En ese momento me pareció un poco extraño, así que decidí confirmar la segunda transacción contactándola por WhatsApp, fue cuando me dijo que la habían hackeado y que no podía acceder a su cuenta de Instagram”.

Ana y Marco trataron de buscar alternativas para resolver el problema por el que estaban pasando y recuperar la cuenta que cada vez parecía más complicada: “Conforme pasaba el tiempo, nos dimos cuenta de que los delincuentes ya habían modificado su nombre de usuario, su contraseña y su correo asociado para que no la pudiera recuperar y llegamos a pensar que el caso ya estaba perdido, pero después de una rato de terror y varios intentos y métodos fallidos, Instagram le devolvió inesperadamente el control de su cuenta”.

A pesar de que al inicio resultara sorpresivo para ambos, el control de la cuenta se logró gracias a la verificación que otorga la red social Entré a la guía de Instagram para cuando hackean tu cuenta y me pedían un video con mis datos biométricos; minutos después me llegó un correo de confirmación de identidad con un código de ocho dígitos para que yo lo ingresara y recobrará todos los datos de mi cuenta y solo así la recuperé, describió Ana.

Lo que Ana vivió fue un caso de phishing, un ciberataque que utiliza el correo electrónico disfrazado como arma. El objetivo del atacante es engañar al destinatario haciéndole creer que está recibiendo un mensaje importante, como uno de su banco o empresa; esta solicitud podría ser para que hagan clic en un enlace o descarguen algo. Después de recopilar los datos, los piratas informáticos utilizan la información para instalar malware en sistemas críticos. El robo de datos personales creció a 95.4 millones de registros el año pasado en México, de acuerdo con datos presentados por la consultora KPMG.

De acuerdo con Rodenas Abogados, el delito de hacking forma parte de un derecho de nueva generación que castiga a todas aquellas personas que se dedican a cometer crímenes en un entorno digital para obtener un rendimiento económico y, aunque las cifras van en aumento, es importante considerar la verificación en dos pasos que reduce considerablemente el índice de afectados.

¿Cómo proteger tu cuenta con Google Authenticator?

Luego de la amarga experiencia, los afectados decidieron proteger sus cuentas personales para evitar un daño similar en el futuro. El método consiste en asociar a la cuenta un generador de códigos como Google Authenticador, así, además de la contraseña se debe proporcionar el código generado por la aplicación que cambia cada 30 segundos para acceder a la cuenta.

Los pasos exactos son los siguientes:

Configurar Google Authenticator:

En tu dispositivo, ve a tu cuenta de Google.

En el panel de navegación de la parte superior, toca Seguridad.

En "Iniciar sesión en Google", toca Verificación en dos pasos. Es posible que tengas que iniciar sesión.

En la sección "Añadir más segundos pasos para verificar la identidad", ve a "Aplicación Authenticator" y toca Configurar.

Sigue los pasos que aparecen en pantalla.

Finalmente, Marco compartió su molesta y frustración, pero también aseguró que este hecho será una lección para él: “atender ese asunto me quitó mucho tiempo y me va a quitar más el tener que tratar de resolverlo con el banco para ver si puedo recuperar ese cargo, pero me parece que es una lección muy valiosa para tomar en serio la ciberseguridad, sería aterrador que alguien secuestrará nuestra identidad digital”.

