“Tocar madera”, la expresión salva a los mexicanos de la mala suerte

Como “la suerte favorece a los audaces”, más vale tocar madera para alejar los malos presagios y echarse a la bolsa un puñado de buena fortuna. De hecho, la expresión “toco madera” es una de las más populares con esa referencia.

Hoy día, “toco madera” es uno de los tantos dichos populares de los que los mexicanos se arropan cuando las cosas no van bien. Seguro habrás escuchado que, al hablar de muerte, enfermedad o peligro, es necesario buscar algún objeto de este material para frotarlo y alejar los posibles eventos desafortunados.

¿Cómo nació esta superstición? Aunque el origen varía según el lugar y tiempo en que se mida, hay algunas versiones que se han quedado registradas históricamente. Por ejemplo, quienes son devotos de religión católica aseguran que tocar la madera de la cruz donde murió Cristo es una forma de recibir su clemencia.

Por otra parte, al estar cerca de un árbol, se parece a estar cerca de Dios por la protección que ofrece ante el sol y la lluvia, por lo tanto, tocar madera podría traer buen tiempo.

Otra concepción de la expresión se generó en la comunidad celta y emigró a otros grupos sociales cercanos a la naturaleza, quienes consideran que abrazar los árboles resulta de gran beneficio para las personas, puesto que su madera posee energía limpia y positiva.

En medio de las personas que aprecian estar cerca de la naturaleza y las que creen fielmente en un ser supremo, existen aquellas que creen en la magia de los espíritus protectores que habitan entre los troncos y saltan al cuerpo de las personas que se acercan.





¿Realmente se puede cambiar la suerte de una persona al tocar madera?

Desde el punto de vista científico, la suerte no existe. Aquello que se debe estudiar es el azar. La comunidad científica se basa en que los acontecimientos en la naturaleza son intrínsecamente aleatorios y que el futuro no se puede determinar, aunque tuviéramos la máxima información sobre el estado presente de un sistema o del Universo entero.

La divulgadora de ciencia mexicana Alejandra Ortiz señala que la probabilidad de que algo malo te suceda al no tocar madera es directamente proporcional a su contrario, es decir, a un evento afortunado. No obstante, la predisposición de que algo malo ocurra si no se toca madera genera en las personas una tendencia a recordar con mayor facilidad cualquier suceso negativo, por mínimo que sea.

Aunque la suerte no cambie, sí es posible cambiar la percepción que tenemos de ella a partir de ciertas actividades que provocan placer y relajación, como lo es estar cerca de la naturaleza.

De estas últimas ideas se despliega un estudio científico dirigido a conocer las bondades de estar en contacto con árboles, una práctica que desde hace cientos de años se considera benéfica para los seres humanos.

¿Abrazar árboles puede hacerte feliz?

La arboterapia existe y su teoría señala que los colosos ramificados son una de las fuentes de felicidad más cercanas que tenemos. El investigador Matthew Silverstone asegura que la energía vibracional de los árboles influye en la salud física y mental del ser humano.

Cuando se pasa un tiempo considerable cerca de un árbol, se respira con mayor profundidad, lo que provoca una mayor concentración, así como reducción de los niveles de estrés y ansiedad.

En otras palabras, abrazar árboles aporta paz y calma a la mente, con lo que también se asegura un estado de salud perfecto para el cuerpo, ¡sin duda un guiño de buena suerte!