¿Trompetas en el cielo? Se llaman cielomotos y esta es su explicación científica

¿Has sido testigo de un ruido similar a la trompeta, pero proveniente del cielo? Si pensaste que se trataba de trompetas apocalípticas tocadas por ángeles, te equivocaste, pues en realidad se trata de un fenómeno llamado “cielomoto”.

En días pasados, habitantes de Toluca y otros municipios del Estado de México vivieron momentos de incertidumbre al escuchar estruendos del cielo, cuyo sonido se asemejó al de una trompeta, pero en realidad se trató de un fenómeno atmosférico que, hasta el momento, no se ha identificado con exactitud su origen.

Foto: Cortesía | Pixabay

De acuerdo con algunos expertos, los cielomotos son actividades atmosféricas que se han registrado en diversos países, con nombres diferentes, de acuerdo a las regiones en la que se produzcan. Tienen presencia en zonas en las que hay un clima de humedad cálida, pero que colindan con áreas de clima frío, propiciando choques de vientos de diferentes temperaturas, causando así un estruendo.

Loco no estoy, pero esto fue lo que pude grabar del famoso ruido de las trompetas o cielomoto o lo que sea, en serio asusta pic.twitter.com/KoMEKgSBst — David Torres (@DeviekTW) April 13, 2020

Un artículo publicado por David P. Hill, científico emérito del Servicio Geológico de los Estados Unidos, supone que se trata de una presión atmosférica causada por los gases que salen desde el interior de la Tierra.

Estan reportando ruidos extraños como de trompetas en el cielo de #Toluca desde hace unos 3 dias --- este es tmb de ahì pero de unos años atras La NASA los llama CieloMoto -Choque de masas de aire frio y caliente- pero no me convencen mucho https://t.co/R5wl9w1XUW pic.twitter.com/PDTqjLt9VK — Menny ALERTA DE RIESGO (@MennyValdz) May 1, 2020

Otras razones que argumentan otros especialistas fue que se trataba de meteoritos que ingresaban a la atmósfera y cuyo movimiento causaba sucesos violentos en los vientos de las capas inferiores y que debido a su calor generaba la confrontación de vientos. Sin embargo, aún no hay una explicación exacta de su origen, por lo que dicho fenómeno continúa en la lupa de los científicos.

Estos son los ruidos en el cielo.



Se llaman 'cielomotos' dan como resultado ruidos similares a potentes explosiones y temblores que hasta hacen vibrar las ventanas de las casas. Como terremotos, pero en el cielo. pic.twitter.com/HRa4vfhwEN — nopuedormir🌃 (@kobin_btch) April 2, 2020

