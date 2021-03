¡Turismo seguro! Los Cabos es el primer destino de viaje certificado a nivel mundial

Los Cabos fue nombrado el primer destino de viaje certificado a nivel mundial en los más altos estándares de seguridad sanitaria, gracias a que sus hoteles obtuvieron una validación por parte de la compañía Sharecare, según Forbes.

Local Presentan videocápsulas sobre "El increíble mundo del santuario de las luciérnagas en Tlaxcala"

La revista explica que de los 85 hoteles que existen en Los Cabos, 84 completaron los estándares de seguridad que se necesitaban para verificar su seguridad sanitaria. Dentro del protocolo se califica la higiene, salud, sanitación, limpieza, ventilación y adopción de pruebas de antígeno.

This week, Los Cabos became the world’s first destination to achieve Sharecare health security verification with @ForbesInspector. https://t.co/EaexEJ5GTM $FCAC — Sharecare (@SharecareInc) March 25, 2021

En Sharecare la evaluación es en tiempo real porque incorpora los reviews de los visitantes cuando llegan a la propiedad e incorpora la parte del intermediario de viajes porque si tiene una revisión o comentario negativo quiere decir que algo no está bien. El hecho de que sea una plataforma tecnológica indica que requiere una actualización continua, dijo Rodrigo Esponda Cascajares, Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, en entrevista con el medio.

via GIPHY

De igual manera, el director explicó que la prueba de antígenos fue aplicada a todos los empleados y huéspedes bajo el programa “Los Cabos Te Cuida”.

Doble Vía SpaceX anunció su primera misión tripulada por civiles

Además, están monitoreando entradas y temperatura de todas las personas que ingresan para operar al 50% durante las vacaciones de Semana Santa, a lo que Esponeja agregó Pudiera pensarse que es poco el volumen de negocio, pero el esquema de negocio normal con el que trabaja Los Cabos es del 70% como lo registramos en 2019, porque nuestra propuesta es no de valor de volumen sino en la atención y la experiencia.

Finalmente, Rodrigo Esponda explicó que esta certificación es un mecanismo de comunicación y de asegurar el mercado turístico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Cabos (@loscabostourism)

Continúa leyendo:

Local Presenta Gobierno del Estado ¡En Tlaxcala te divertirás seguro!, campaña de reactivación turística

Local La ruta del sabor llegó al municipio de Tlaxco