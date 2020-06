¡Un minuto es suficiente para neutralizar a la Covid-19! Aquí te lo contamos

La ciencia ha tenido notables avances en beneficio del ser humano y con la aparición de nuevas enfermedades los científicos no se detienen y ponen manos a la obra, de ahí que descubrieron un tejido especial que en tan solo un minuto se puede combatir al nuevo coronavirus y hacer que pierda su capacidad de contagio.

El nuevo tejido es electrocéutico, lo que significa que tiene la capacidad de tratar afecciones con electricidad, esta es la razón por la que el virus podría ser neutralizado y evitar que se propague y todo esto en tan solo 60 segundos, reveló Chandan Sen, director del Centro de Medicina e Ingeniería Regenerativa de Indiana.

New research by IU scientists shows electroceutical fabric destroys coronavirus on contact, providing compelling evidence to apply for PPE use in the fight against COVID-19. https://t.co/Vfbk6JgBTN — Indiana University (@IndianaUniv) May 19, 2020

Por ello, hay que reconocer el trabajo de los investigadores de la Facultad de Medicina de Universidad Indiana, quienes buscaron disminuir o, en el mejor de los casos, evitar que la Covid-19 continúe contagiando al personal médico, que tienen constante exposición al virus por tratar directamente a los pacientes, pues a pesar de que usan equipos de protección el coronavirus se adhiere a estas prendas y al quitarse las mascarillas tienen el alto riesgo de contagio.

Así fue como surgió el tejido de la mascarilla, la cual logra que una vez que el virus entra en contacto con la tela no podrá infectar a más personas, algo que suena maravilloso y alentador.

No creas que este descubrimiento fue de un día para otro, pues los científicos llevan seis años con los estudios para detener la propagación de los virus en el cuerpo humano, los cuales son capaces de adherirse a los órganos por la interacción electrostática, pero al tener contacto con la tela, esa estructura se destruye e interrumpe la fuerza electrostática necesaria para romper la cadena de contagio.

