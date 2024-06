¿Una emergencia? No todos los sucesos se deben reportar al 911, conoce cuáles pueden recibir atención

¿Un gatito en un árbol? No, no todos los sucesos se deben reportar al número de emergencias 911, existen otras instancias para atender casos que no son hechos médicos, de seguridad o protección civil. Aquí te contamos cuáles son los hechos que puedes notificar.

El número de emergencias 911 es un servicio gratuito disponible en las 32 entidades del país para atender emergencias y está disponible los 365 días del año durante las 24 horas, pero debe ser usado de manera responsable.





El Gobierno de México y las áreas de seguridad pública federal emitieron los tipos de emergencias que se pueden reportar al 911, las cuales son: accidentes automovilísticos, incendios explosiones, derrumbes, inundaciones, disparos de armas, allanamiento de morada, homicidios, acoso u hostigamiento sexual, abuso sexual, violación y violencia familiar.

El resto de acontecimientos ocurridos debe ser reportado a otras instancias, como Seguridad Pública Municipal, Protección Civil municipal o servicios médicos locales, entre otros, con la finalidad de no ocupar los cuerpos de emergencia en hechos que no lo requieren porque dejan desprotegidos a quienes realmente necesitan la atención.

De acuerdo con información de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp) de Tlaxcala, más del 80 % de llamadas que recibe el 911 son de broma, las cuales implican gastos económicos y humanos.

Según las estadísticas, en un mes reciben un promedio de hasta 47 mil llamadas de los diversos municipios de la entidad, pero son 39 mil, que representa el 85 %, las que resultan ser de broma o improcedentes; sólo seis mil, que es el 15 % del total, son efectivas.

Las cifras de llamadas son recibidas y registradas en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C4), un organismo operativo de la Cesesp, cuyos números revelan la irresponsabilidad con la que actúa la ciudadanía.

En Tlaxcala, desde el 26 de agosto de 2020, las llamadas de broma a los servicios de emergencia son un delito y tienen sanciones debido a la reforma del Código Penal Local.

Las penas van de los tres meses a dos años de prisión y multa de 50 a 300 días de salario mínimo para la persona que movilice con información falsa a las instituciones de emergencia, seguridad pública, protección civil, bomberos o emergencias médicas mediante plataformas de internet o medio de comunicación telefónico o electrónico.





Las multas también aplican para las personas que permitan o faciliten los medios para realizar una llamada o aviso falso a los servicios de emergencia, en caso de reincidir en las bromas las sanciones se incrementan al doble.

Por ello, la Cesesp pidió a la población a abstenerse de llamas por falsas alertas que afectan los recursos económicos y humanos de las corporaciones de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Cruz Roja, Bomberos y Coordinación Estatal de Protección Civil, entre otras.