¿Verdad o mito? Qué tan cierto es que se te puede “subir” el azúcar por un susto

Que alguien diga que a su vecino, amigo o primo del amigo le dio diabetes por un susto es común en conversaciones cotidianas, ¿es esto posible? Para entender qué ocurre en el cuerpo cuando suben los niveles de glucosa en la sangre, Ciencia UNAM explica cómo funciona este componente en nuestro cuerpo.

¿CÓMO SE REGULA LA GLUCOSA EN NUESTRO CUERPO?

La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo. Esta se obtiene al digerir alimentos que contienen carbohidratos, los cuales se convierten en glucosa en el intestino y pasan a la sangre. Aquí entra en acción el páncreas, que produce una hormona llamada insulina. Esta hormona se encarga de que la glucosa se transporte hacia los tejidos que la necesitan para funcionar.

Cuando los niveles de insulina son insuficientes o el cuerpo no la utiliza de manera eficiente, la glucosa se acumula en la sangre y da lugar a la hiperglucemia. A largo plazo, esto puede dañar órganos como el corazón, los riñones, los ojos e incluso las extremidades, lo que lleva a complicaciones graves como el pie diabético o los infartos.

¿QUÉ PASA CUANDO NOS ASUSTAMOS?

Cuando experimentamos un susto o una emoción intensa, nuestro cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas tienen un efecto contrario al de la insulina, pues preparan al organismo para enfrentar una situación de estrés. Este mecanismo se conoce como la respuesta de “pelea o huida”.

En personas que ya viven con diabetes, un susto puede elevar temporalmente los niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, esto no significa que el susto cause diabetes, sino que revela una condición que ya estaba presente, aunque no diagnosticada.

Para este punto, cabe recordar que la diabetes tipo 2 es silenciosa y los síntomas solo se hacen evidentes cuando hay una situación de emergencia o complicaciones.

FACTORES DE RIESGO REALES

La aparición de la diabetes tipo 2 depende de diversos factores. Estos incluyen el estilo de vida como la alimentación, la actividad física, la calidad del sueño y el manejo del estrés. Aunque también entran la genética, los antecedentes familiares y la raza.

Aunque un susto no cause diabetes, el estrés crónico y las emociones intensas pueden dificultar el manejo de la glucosa en personas con esta condición. Por ello, es fundamental adoptar hábitos saludables, como llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio regularmente y realizar chequeos médicos periódicos.