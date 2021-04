Adiós a la popular influencer de la Fuerzas Armadas mexicanas

Pruebas físicas, adiestramientos y cómo ingresar a las fuerzas armadas son algunos de los temas que la Soldado Alexa Bueno abordaba en sus videos para el canal de YouTube de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Temas de servicio social que servían de mucho a la comunidad y que respondían preguntas tan comunes de quienes se mostraban o tienen interés por pertenecer a la Ejército, cuyos contenidos eran abordados de manera natural a fin de que se entendieran en un mundo de “formalismo” y disciplina.

Sin embargo, luego de pertenecer casi cuatro años a las Fuerzas armadas de México, la influencer decidió renunciar a su cargo por acoso laboral y un ambiente tóxico en el que se desenvolvía, denunció recientemente a través de sus redes sociales.

No tengo la necesidad de estar aguantando cosas que ni siquiera yo he provocado que me sucedan. (..) A las personas que me hicieron todo esto yo les deseo que les vaya súper bien,señaló Alexa

Precisó que incluso compañeros de trabajo se atrevieron a borrarle contenidos y videos que ya había grabado, además de indagar en documentación privada, cuyo acoso denunció a sus superiores, pero éstos no hicieron caso.

Al final, lo más decepcionante de todo es que yo no me quedé callada, lo hablé y nadie me hizo caso. Fue una decisión muy triste para mí y lo lloré muchísimo. Y me sentí muy decepcionada porque, la verdad, yo considero que faltaban muchas cosas por hacer, añadió.

De esta manera, Alexa hizo oficial su baja, cuya noticia conmocionó a sus seguidores quienes le desearon un mejor porvenir en su vida profesionalmente, y aseguraron que continuarían su pista pese a ya no pertenecer al Ejército.

