Fans del K-Pop demuestran su "poder" en Twitter y derrotan a los supremacistas blancos

Los fanáticos del K-Pop demostraron su "poder" en Twitter y se hicieron cargo del hashtag #whitelivesmatter, ahogando los mensajes de la supremacía blanca con publicaciones sin sentido o antirracistas.

Al menos por un período de tiempo, las publicaciones echas por los fans, enterraron por completo casi todos los mensajes racistas reales usando dicho hashtag.

how i was how i am

ready to fight after seeing

whoever kpop stans

trended doing god's#WhiteLivesMatter work pic.twitter.com/TQwgkRraFC — jhoooooooooooooooooooooope⁷ (@eu4rialife) June 3, 2020 Thank you kpop stans for your service #WhiteLivesMatter pic.twitter.com/uvXk35vS3O — HBIC (@beefbagel) June 3, 2020

La respuesta en la red social fue tal, que la campaña contra los supremacistas blancos logró hacer tendencia otros hashtags como #MAGA y #BlueLivesMatter.

Asimismo, aparecieron otros grupos de fans que se encargaron de eliminar las corrientes policiales y a su vez, publicaron fancams de sus grupos favoritos y de sus ídolos con la finalidad de proteger las identidades de los manifestantes.

Anonymous K-pop divisions are currently taking down police streams across the United States. Operations to spam police apps with fancams to protect protester identities are underway.



We stan the resistance. #ICantBreathe #GeorgeFloyd #TrumpDictatorship pic.twitter.com/oqNhxueaIv — Anonymous (@YourAnonCentral) June 2, 2020 Everyone spam the police, protect the protestors, respect the K-pop.#OpFanCam #ICantBreathe #GeorgeFloyd #TrumpDictatorship pic.twitter.com/GxjfGco1vf — Anonymous (@YourAnonCentral) June 2, 2020

Cabe destacar, que al hacerse viral la campaña, Anonymous se manifestó al respecto y felicitó a los fans del K-Pop reconociendo su labor para combatir los mensajes racistas, así como a las publicaciones de la policía.

Report from the battle: The Anonymous K-Pop division #OpFanCam has successfully eliminated the hashtag #whiteoutwednsday which fascists were planning to use to spread their ideology and anti Black Lives Matter content. — Anonymous (@YourAnonCentral) June 3, 2020

Pero ¿de dónde surgió la idea?

La idea para tundar el #whitelivesmatter posiblemente se inspiró en un error de las redes sociales que tuvo lugar menos de 24 horas antes durante el #blackouttuesday (martes de apagón), en el que la industria de la música básicamente detuvo sus operaciones para protestar contra la violencia policial y el racismo contra la comunidad negra.

Sin embargo, muchas personas que habían estado expresando su solidaridad al agregar el hashtag de la organización activista #BlackLivesMatter a sus publicaciones con recuadros negros fueron criticadas por ahogar involuntariamente los mensajes de dicha organización

It has come to my attention that many allies are using #BlackLivesMatter hashtag w black image on insta. We know that’s it no intent to harm but to be frank, this essentially does harm the message. We use hashtag to keep ppl updated. PLS stop using the hashtag for black images!! pic.twitter.com/eG2fPaybNW — Kenidra4Humanity ~ BLACK LIVES MATTER ~ (@KenidraRWoods_) June 2, 2020

Incluso, la activista Kenidra Woods exhortó a la comunidad a no usar el hashtag pues bloqueaba la información oficial o confiable sobre las protestas.

"Sabemos que no es su intención dañar, pero para ser sincera, esto esencialmente daña el mensaje. Usamos el hashtag para mantener actualizada a la gente".