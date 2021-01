Teresita, la enfermera que regala sonrisas a menores internados por Covid-19

Con dedicación, paciencia y amor Teresita Noriega Castillo ha trabajado durante 15 años como enfermera pediátrica. Desde el 2008 labora en el Hospital Infantil del estado de Sonora en distintas áreas como terapia intensiva, urgencias, infectología, terapia intermedia y actualmente es parte del equipo que se encuentra dentro del área Covid-19.

Para Teresita su mayor pasión es ser enfermera, pues no sólo se dedica a trabajar en un nosocomio, sino también es voluntaria haciendo visitas a cada uno de sus pacientes en sus hogares para hacer un chequeo, hacerles compañía y pasar un momento agradable con ellos.

Ante la pandemia por Covid-19 tomó la decisión de suspender esta actividad para evitar un contagio por la enfermedad, sin embargo, continuó haciendo su labor en el hospital de los niños pasando su tiempo con ellos, jugando o platicando para calmar la ansiedad de éstos por la soledad que se vive dentro al estar sin sus padres.

“Es normal que todos tengamos miedo, somos humanos, tenemos familia, a mí la enfermería me gusta mucho y los que estamos de frente al Covid estamos llevando los casos con mucha precaución, con todas las medidas para no contagiarlos, pero no existe mayor satisfacción que ver recuperado a mis pacientes o mis hijos como yo les digo”, explicó.

Una de las situaciones más difíciles y tristes que le ha tocado es ver a Teresita el sufrimiento de los niños contagiados, pues se encuentran solos en las camillas, con el personal médico supervisando y lejos de sus padres, tal es el caso del pequeño Íker quién fue intervenido hace algunas semanas.

“Es la primera pandemia que me toca, pero cuando atacó la influenza atendimos a muchos niños infectados porque esa vez fue más controlado, no como el Covid que ha sido todo un caos, es muy doloroso para todos pero estamos al frente, todos tenemos miedo a enfermarnos pero hay que cuidarnos llevando todas las medidas para evitar cualquier riesgo de contagio”, mencionó.

Foto: Teresita Noriega

Hace algunas semanas circuló la fotografía de una enfermera realizando su trabajo en un hospital con un niño, la imagen se volvió viral pues iba acompañada de un texto de reconocimiento por su gran labor. La doctora Contreras fue quien fotografió a Teresita con su equipo de protección jugando con Íker en la sala Covid y el doctor Jaime Corella la compartió en redes sociales para mostrar un poco de lo que se vive allá dentro.

“La verdad ni cuenta me di cuando tomó la foto la doctora Contreras, en ese momento estaba con Íker un niño con diabetes tipo 1, él se contagió en un viaje que hizo con su familia, entonces como estaba solo me puse a jugar con él y se emocionaba mucho porque me ganaba en el gato y me palmeaba cuando ganaba, la doctora me dijo que se le hacía muy tierno que estuviera jugando pese la situación en la que nos encontramos, él sonreía y se sentía feliz”, señaló.

Foto: Teresita Noriega

Teresita continúa en la lucha por hacer lo que le gusta, cuidar a sus pacientes y a su familia para no contagiarlos, asimismo espera generar conciencia en los ciudadanos para seguir cuidando de su salud, evitar salir a la calle, utilizar cubrebocas, gel antibacterial y ser pacientes para que pronto puedan volver a ver a sus familiares.

“Cuídense mucho, cuiden lo que más aman, los niños también se contagian, soy mamá, tía, hermana, hija y lo que más duele es ver enfermo a un integrante de la familia, yo como enfermera he oído el llanto de los niños pidiendo ver a sus papás porque a nosotros no nos conocen y no somos parte de su familia, cuiden a sus hijos, esto va a pasar y vamos a ser más fuertes”, concluyó.