Hombre se defiende de cocodrilo ¡A sartenazos! [Video]

En los últimos días un hombre se ha vuelto viral por vivir una escena al puro estilo de las películas de acción. Se trata del ataque de un cocodrilo salvaje, pero no fue el animal lo que generó revuelo entre los usuarios, sino la particular manera en la que el hombre decidió hacerle frente: con un sartén en mano.

El hombre, identificado como Kai Hansen, es propietario del pub “Goat Island Lodge”, ubicado en una isla del río Adelaida en Australia, hábitat natural de cocodrilos por montones, por lo que no es nada sorprendente verlos dando un paseo por los alrededores.

Sin embargo, en esta ocasión el reptil estaba acercándose mucho al bar, por lo que Hensen no dudó en tomar medidas para garantizar la seguridad de sus clientes. Sin más, se armó con un sartén y salió al exterior decidido a ponerle un alto al animal.

King Kai from Goat Island pub on Adelaide River.

Reason #1876 to love the Territory 🐊 pic.twitter.com/7ZU8enIwy4 — Amy Sinclair (@amy_sinclair9) June 20, 2022

En el clip se puede observar a Hensen dando pasos firmes hasta el reptil, quien ya se encuentra con la boca abierta listo para devorar a quien se interponga en su camino. De inmediato, Hensen levanta la sartén con la intención de darle un buen golpe.

Fueron dos las veces que el hombre golpeó al reptil en la cabeza, y eso fue suficiente para que este huyera de regreso al río ante la mirada sorprendida de todos, quienes celebraron el acto de valentía de Hensen.

Kai Hensen, apodado por los locales como “Kai King”, declaró a los medios locales que se lanzó contra el reptil puesto que se aproximaba de manera agresiva a él y a los presentes, y que en realidad está bien familiarizado con el cocodrilo desde hace mucho.

El nombre del animal es Fred, y pese a su enorme tamaño se trata de un cocodrilo joven que Hensen comenzó a alimentar desde hace aproximadamente quince años. Hensen también alimentaba a la madre del cocodrilo, Casey, quien desafortunadamente atacó a su mascota quitándole la vida.

“El problema es que Fred, un cocodrilo joven al que comencé a alimentar hace 15 o 16 años, ahora es más grande que Casey es importante por aquí. Ahora es más grande que ella y no la deja entrar en su lugar habitual. Eso significa que tiene que subir a la orilla del río más arriba, que está muy cerca de donde entra la gente, así que he estado montando guardia para que la gente pueda entrar con seguridad”, comentó a medios locales.

El video se viralizó en redes sociales y fue comentado por miles de usuarios, que aplaudieron la acción de Hensen, en tanto otros tomaron el uso del utensilio de cocina como motivo de bromas.

Foto: @amy_sinclair9

“Sólo un lunes por la mañana normal”, “Sólo un día típico en Australia” y “Tengo que aprender a llevar una sartén en mi arsenal de armas, parece útil”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes.

