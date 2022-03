Salía a robar, pero no hacía daño a nadie: madre pide justicia para su hijo asesinado

Durante un intento de asalto en Guatemala, un joven de nombre Josué García perdió la vida tras recibir un disparo de un pasajero que contaba con un arma de fuego, por lo que la madre del delincuente exigió justicia para su hijo.

La historia se volvió viral en las redes sociales debido a que la madre aseguró que su hijo salió como todos los días a robar, pero que no le hacía daño a nadie y no merecía el final que tuvo. Esto generó una gran cantidad de respuestas y comentarios entre los usuarios por la defensa de la madre al aprobar las acciones criminales de su hijo.

¿CÓMO OCURRIÓ EL INCIDENTE?

Fue en la mañana del 26 de marzo cuando se reportó el intento de asalto en el kilómetro 27.5 en un autobús de transportes Esmeralda que venía de Santa Lucía Cotzumalguapa con rumbo a la Central de Mayoreo (Cenma), en una localidad que se ubica a unos 90 kilómetros de la capital de Guatemala.

Josué García, apodado como el “Tortolita”, junto a Vidal Alfredo Barillas, de 26 años, subieron para intentar cometer el atraco, por lo que desenfundaron un arma de fuego para meter miedo entre los pasajeros.

Con lo que no contaban es que uno de los pasajeros traía un arma, por lo que no dudó y disparó contra los asaltantes. Josué García falleció en el lugar, mientras que su cómplice intentó huir, pero no logró hacerlo ya que se lastimó el tobillo y pudo ser capturado para después recibir atención médica en un hospital donde permaneció bajo custodia.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el “Tortolita” ya tenía antecedes criminales al ser detenido por crímenes como robo, portación de droga para el consumo y extorsión, pero, lograba salir de prisión de manera rápida debido a que ninguna víctima asaltada por él había levantado una denuncia en su contra.

PASAJERO SE DEFIENDE Y MATA A ASALTANTE:



Dos delincuentes estaban asaltando en un autobús Esmeralda.



Un pasajero le disparó a uno de los delincuentes, el que murió.



La PNC reporta la captura del otro asaltante, quien portaba un arma.



Kilómetro 27 Ruta al Pacífico. pic.twitter.com/QnJEhE3G3a — Víctor Bolaños (@vichoguate) March 26, 2022

Vecinos de la localidad también señalaron que era común ver al joven en intentos de asaltos en la región de Amatitlán y que en el tiempo cuando no era delincuente solía conducir un mototaxi.

Al ser encontrado el cuerpo por la policía, Josué portaba un arma calibre 38 especial con cinco municiones útiles y un cascabillo. En cuanto a la persona que disparó contra los asaltantes no fue ubicado en la escena y fue protegida por testigos del lugar, por lo que no se realizó su detención.

LA QUEJA DE LA MADRE Y LAS REACCIONES EN REDES

Al lugar de los hechos se habría trasladado la madre de Josué García, quien de inmediato exigió justicia ante la muerte de su hijo. Testigos del lugar señalaron que la madre afirmó que su hijo solo salió a asaltar como todos los días, pero que no se metía con nadie.

“Mi hijo se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron… No le hacía daño a nadie, no le disparaba a nadie, sólo los asaltaba, el solo usaba el arma para asustar a la gente, pero nunca le disparó a nadie”, habría dicho la madre.

Sus palabras se volvieron virales en diversas redes sociales, lo que creó una gran discusión entre los usuarios al estar aquellos que comprendían el dolor de la madre por perder a su hijo y quienes no entendían su deseo de justicia cuando se trataba de un ladrón. Además, muchos la acusaron de solapar sus actividades y no buscar que se alejara de la vida criminal.

“No sé si la madre sea muy normal, porque justificar a un delincuente, aunque sea familia es muy preocupante, por madres como ella es que abunda la delincuencia en el mundo”, escribió el usuario Juan José en la página Camionetas de Guatemala que reportó el asalto y la muerte del “Tortolita”.

“Cómo dicen varios aquí, ya recibió la justicia que la señora exige, ojalá nunca se conozca el nombre del pasajero (que disparó), aplaudo su actuar”, comentó la usuaria Belen Hernández. En tanto la usuaria Palomita Torres escribió: “¿Justicia para quién lo mató? Y quién le hace justicia a toda la gente a la que él asaltó y dejó sin comer a las familias y a los hijos de ellos”.

La PNC de Guatemala ya no informó que ocurrió con el cómplice de Josué García “Tortolita” al solo ser trasladado al hospital para recibir atención en su tobillo, de igual forma con su agresor, pero se mantenían las investigaciones sobre el caso.

Texto publicado originalmente en El Sol de Puebla