¡No es no! Señalan a Pepe Le Pew de fomentar el abuso sexual

Nuevamente los personajes de Warner Bros se encuentran en medio de una polémica. Charles Blow, colaborador del New York Times, sugirió en su columna Six Seuss books bore a bias que dos personajes pertenecientes a Looney Tunes deberían estar cancelados: el conocido ratón Speedy Gonzales y el famoso zorrillo francés Pepe Le Pew, el primero por normalizar el racismo estereotipando la cultura mexicana y el segundo por promover el abuso sexual entre sus espectadores, de los cuales, la mayoría son niños.

Luego de la fuerza que cobró el texto, Blow explicó a detalle la idea central en su cuenta de Twitter: “Los lectores se volvieron locos porque dije que Pepe Le Pew sumaba a la cultura de la violación. Veamos. 1. Agarra/besa a una chica/extraña repetidamente con o sin consentimiento, contra su voluntad. 2. Ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él, pero él no cede. 3. Cierra una puerta para evitar que ella se escape”.

El columnista expone que en la caricatura, además de la actitud machista del personaje, se normaliza la minimización de la mujer desde lo cómico: “Esto ayudó a enseñar a los niños que ´no´ en realidad no significaba no, que era parte del ´juego´, la línea de partida de una lucha por el poder. Enseñó que superar las extenuantes, incluso las objeciones físicas de una mujer, era normal, adorable, divertido. Ni siquiera le dieron a la mujer la capacidad de hablar”.

El personaje blanco y negro, popular en los 90, ha quedado cancelado. En cuanto al caso de Speedy Gonzales, el mensaje de Gabriel Iglesias, su voz en la película Space Jam, fue claro: “Soy la voz de Speedy Gonzales en el nuevo Space Jam. ¿Significa esto que también intentarán cancelar a Fluffy? No pueden atraparme. Soy el ratón más rápido de todo México”.

