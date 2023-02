¿Un ovni? Captan extraña luz en el cielo nocturno del norte de México (Fotos y Videos)

EL 27 de octubre múltiples laguneros reportaron haber visto una luz brillante en el cielo que sobrevoló en diversas zonas de Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y Chihuahua.

En redes sociales trascendieron varias imágenes del objeto luminoso, el cual generó dudas entre los laguneros al desconocer su naturaleza.

🤔 ¿Qué fue eso en el cielo nocturno de Torreón?#Torreon #Meteorite #asteroid #asteroide #NASA @torreon #ovni pic.twitter.com/6f5h4MBdJG — Rigo Soto (@rigosoto) October 28, 2022

Diversos videos circularon a través de redes sociales del objeto extraño. Los usuarios se vieron sorprendidos e inciertos al desconocer su naturaleza. Sin embargo, no es nada que deba preocupar a la sociedad, ya que se trata de un cohete.

nave alienígena 👽 transitando por los cielos de Vicente Guerrero, Durango #durango #ovni pic.twitter.com/juWdGBbKAt — Miguel 〄 (@mdlrosaa) October 28, 2022

La extraña luz es un cohete de Space X

Lo anterior responde a que SpaceX lanzó este jueves 27 de octubre al cohete Falcon 9 con 53 satélites Starlink a la órbita terrestre baja desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 4E (SLC-4E) en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California.

La ventana de lanzamiento instantáneo se realizó a las 19:14 (hora de Coahuila) y representa el refuerzo de la primera etapa que respalda esta misión lanzó anteriormente Sentinel-6 Michael Freilich, DART y cinco misiones Starlink.

Falcon rockets to orbit as seen from LA pic.twitter.com/r8L2SbLC3p — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Esta no es la primera ocasión que una luz extraña aparece en el cielo nocturno como resultado de un lanzamiento de la empresa de Elon Musk. De hecho, son cada vez más los avistamientos de objetos extraños que en realidad pertenecen a la empresa Space X.

