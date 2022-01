[Video] Bebé es encontrado en un contenedor de basura, en Texas

Gracias a las imágenes grabadas por cámaras de seguridad, las autoridades de Hobbs, Texas, lograron detener a una joven residente de Nuevo México por haber tirado a su bebé en un contenedor de basura en esa localidad.

Personas que estaban buscando cosas de valor en los contenedores dieron aviso a las autoridades después de escuchar ruidos, fue así como se pudo encontrar al infante que tenía más de 6 horas en el lugar, antes de ser rescatado.

El jefe de la policía interino de Hobbs, August Fons, dio a conocer que Alexis Ávila, madre del recién nacido y quien tiene 18 años, fue detenida el fin de semana pasado por el intento de asesinato en primer grado y un cargo grave de abuso de niños.

Detalló que el bebé se encontraba dentro de una bolsa de basura envuelto en una playera ensangrentada y todavía estaba unido al cordón umbilical.

El pequeño fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado a un hospital en Lubbock Texas dónde se encuentra en condición estable.

Al iniciar las investigaciones, las autoridades encontraron una cámara de vigilancia que captó el momento en el que una mujer sale de un coche blanco y saca una bolsa negra de la parte trasera del vehículo y la lanza sin el menor remordimiento a un contenedor para después marcharse. Fue así que determinaron que los dueños del auto eran los padres de la acusada.

La joven dijo a los investigadores que no sabía que estaba embarazada sino hasta la semana pasada cuando buscó tratamiento médico por un dolor abdominal.

Ávila puede salir en libertad tras pagar una fianza. El caso estará en manos de la fiscalía del lugar.





