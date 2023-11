¡Vive para contarlo! Víctor Ortega relata cómo fue aplastado por un toro de 460 kilogramos de peso

Víctor Manuel Ortega Blancas se encuentra en franca recuperación en su domicilio y vive para contar lo ocurrido durante la corrida de Día de Muertos en la plaza de toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, cuando un toro le cayó encima en su intento de huir del ruedo.

El picador en retiro regresaba del baño cuando el toro “Mochilero”, de 460 kilogramos, cayó en su humanidad, provocándole fractura en tres costillas, en el empeine derecho y dislocación de fémur izquierdo.

Al 10 días de lo ocurrido, el apizaquense se encuentra estable y con ánimo se recupera en su domicilio, en la colonia Fátima de la ciudad rielera.

Con fuertes dolores, pero fuera de peligro, Víctor Manuel Ortega comentó a El Sol de Tlaxcala que todo transcurrió en segundos y pudo haber sido catastrófico.

“Tengo múltiples lesiones, pero gracias a Dios estamos vivos; me duelen todavía las tres costillas fracturadas de mi lado izquierdo y la fractura de mi pie derecho, cuando me cayó el toro mi pierna la dobló completamente y me lesionó el empeine; estoy inmovilizado, se salió el fémur izquierdo y gracias a Dios no fue fractura”, informó el picador en retiro.

Al preguntarle qué pasó por su mente cuando vio venir al toro, respondió que no le dio tiempo de pensar, “soy afortunado porque quedé con vida, pudo haber sido más grave el percance si las puertas de atrás no se hubieran abierto, si no hubiera ocurrido me reventaba el toro”.

Añadió que el hecho inesperado ocurrió en cuestión de segundos y “no da tiempo de pensar nada, acababa de entrar al callejón, había ido al baño. El toro salió de los toriles, había gente en el callejón y no dio tiempo para moverme”.

Ortega Blancas señaló que tras el percance nunca perdió la conciencia y aunque tuvo lesiones serias, en ningún momento perdió la conciencia, pero el dolor físico fue muy fuerte.

Refirió que de las otras fracturas se dieron cuenta cuando les dije a los médicos que le dolía el empeine y las costillas y que no podía respirar.

AGRADECIDO CON DIOS

Víctor Manuel fue trasladado en ambulancia al hospital Humanitas, segundos después de ser arrollado por “Mochilero”.

Señaló que está agradecido con en principio con Dios y también con la empresa Feria Toro, que sin tener ninguna obligación cubrió los gastos del hospital.

“No tengo con qué pagárselo a José Luis Alatorre, gerente general y apoderado de Calita y a mi sobrino Othón Ortega Salinas, gerente operativo de la empresa taurina, sin su ayuda las cosas no serían igual.

NINGUNA LESIÓN GRAVE

Ortega Blancas está en reposo total, no tiene ninguna lesión grave por lo que es cuestión de descanso, estar tranquilo y no moverse para recuperarse.

SU RÉCORD

Víctor Manuel fue picador durante 22 años, tiempo en el que participó en 1134 festejos; antes, en dos años como aspirante, entre 1989 a 1991, hizo 103 festejos.

Tiene 52 años de edad y hace 12 años se retiró por problemas con su columna vertebral. “Me retiré en Aguascalientes, fui picador de mi hermano Rafael Ortega durante 17 años y con José Tomás en las temporadas en México”.

Añadió que su retiro fue hace dos años con el maestro español José Tomás. “De hecho sigo esperando mi retiro monetario de la Unión Mexicana de Picadoras y Banderilleros, no lo he recibido desde hace 12 años que me retiré por complicaciones en la columna, me operaron tres veces y sigo esperando”.

RAFAEL Y SU MADRE LO CUIDAN DESDE EL CIELO

Víctor Manuel comentó que en el mal momento a inicios de este mes en la plaza Jorge “El Ranchero” Aguilar, su hermano Rafael Ortega y su madre ya fallecidos lo cuidaron y evitaron lo peor. “Rafael, es mi hermano, un ángel en el cielo, igual que mi mamá, me echaron el capotazo fuerte para que esto no fuera más grave”.