WhatsApp: ¿Cómo saber si un contacto te tiene en su agenda?

Imagino que alguna vez te ha dado la curiosidad por saber quién te tiene registrado como uno de sus contactos en WhatApp y quien no y de paso, enterarte si esa persona a la que consideras amigo, en realidad te tiene guardado en el directorio de su móvil.

Doble Vía ¿Te gustaría cambiar la letra a tus mensajes de WhatsApp? Aquí te decimos como

Lo primero que tienes que hacer es ir a la lista de difusión de WhatApp; la encontrarás al presionar los tres puntitos que están en la parte de arriba del lado derecho de la pantalla de tu celular.

Lee también: ➡️Conoce estos trucos para saber quién te bloqueó de WhatsApp

Al ingresar, deberás de seleccionar los contactos a quienes deseas enviar el mensaje, este se enviará a todos al mismo tiempo pero de manera individual.

En este momento llega la hora de la verdad, si el mensaje no es enviado a alguno de tus contactos elegidos, efectivamente, no te tiene registrado como contacto y por lo tanto, para esa persona no es importante guardar tu número. Espero que no te lleves una desilusión.

¿CÓMO HACER UNA LISTA DE DIFUSIÓN?

Doble Vía ¡Por fin! Llega la actualización de los grupos de WhatsApp

- Presiona los tres puntitos del lado superior derecho de la pantalla de WhatsApp y selecciona la opción “Nueva difusión”

-Ahora selecciona a quienes quieres enviar el mensaje

Continúa leyendo: ➡️¡Por fin! Llega la actualización de los grupos de WhatsApp

-Escribe el mensaje y envíalo

-Ahora a esperar que respondan el mensaje

Para saber quien recibió y leyó el mensaje, debes de seleccionarlo, al aparecer el menú, debes seleccionar “info”. En ese preciso momento sabrás quienes recibieron el texto y lo leyeron y por lo tanto, te tienen registrado en su lista de contactos de WhatsApp. ¡Suerte!

Si quieres consultar tu Certificado de Vacunación COVID-19, escribe Hola al WhatsApp 📲 56 1713 0557 y sigue las instrucciones.#Vacúnate cuando sea tu momento y mantén las medidas de higiene:



✅ #UsoDeCubrebocas

✅ #LavadoDeManos

✅ #SuSanaDistancia#MeCuido #PorAmorALaVida pic.twitter.com/1YnO4k26iS — SALUD México (@SSalud_mx) July 27, 2021

LEE MÁS: ⬇️

Local En la UATx, apoyarán a alumnos con datos móviles

Local Acercará Telecomm servicios a sitios remotos del estado