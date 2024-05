Busca Nicolás Gutiérrez ser la voz de los chiautempenses

“Seré la voz de los mecánicos, hojalateros, comerciantes, campesinos y de todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, pues como seres humanos todos somos dignos”, resaltó Nicolás Gutiérrez de Casa, candidato a la alcaldía de Chiautempan por la coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala”, durante su cierre de campaña.

Elecciones 2024 En todos los partidos y coaliciones, candidatos convierten elección en herencia familiar

El evento político que tuvo lugar este 26 de mayo en el Parque Hidalgo del municipio sarapero y ahí aseveró que recibió bastantes criticas una vez que se postuló, pues no cuenta con estudios profesionales y sólo culminó la preparatoria.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

No me apeno de lo que soy, pues solo con la preparatoria, mi padre y yo logramos construir una empresa que no le pide nada a ninguna otra y es nuestro imperio, resaltó ante cientos de simpatizantes que se dieron cita.

Acompañado de los dirigentes estatales de los Partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, Ernesto García Sarmiento y Miriam Martínez Sánchez, respectivamente, el exsecretario del ayuntamiento prometió cumplir sus promesas de campaña.

“Desde hace 11 años empecé colocando pendones y me decepcioné de que los candidatos que no cumplieron sus promesas, por eso quiero ser diferente… no hay partidos malos ni buenos, son los candidatos que se postulan y hacen sus chingaderas”, sentenció. Llamó a votar por su proyecto político y a no dejarse llevar “por el canto de las sirenas” y a olvidar miras particulares por colores políticos, “pues no estoy en contra de los partidos políticos, pero muchos no han sido la solución”.

Los detalles:➡️En todos los partidos y coaliciones, candidatos convierten elección en herencia familiar

Por su lado, la dirigente del albiazul en la entidad comentó que la gente ya decidió por Nicolás Gutiérrez, pues es un amigo del barrio, lo cual le ayudará a convertirse en alcalde y a procurar el bienestar social.

“Estamos trabajando de la mano ambos partidos y no cederemos a ninguna amenaza o presión, pero necesitamos de ustedes, este ejército dispuesto a defender el municipio y el distrito local”, solicitó Miriam Martínez a los ahí reunidos.

En tanto, el dirigente del partido del “tricolor” sostuvo que el día de la elección, los “cuervos de la nación” van a buscar confrontación, pero ellos no caerán en ellas.

Entérate:➡️ Reflexionan académicos de la UATx sobre el proceso electoral 2024

Invitó a los simpatizantes a votar en línea por los candidatos de la coalición, pues es necesario que en el Congreso de la Unión haya contrapesos al Ejecutivo federal.