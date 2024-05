Busca Pablo Badillo la ratificación para otro periodo en la alcaldía de Apizaco; Que siga lo bueno, sostiene el candidato de “Fuerza y Corazón por Tlaxcala”

“Este 2 de junio solo hay de dos sopas. Por un lado la incapacidad, improvisación, ocurrencia del poder por el poder y la otra opción es la que representa Pablo Badillo, la opción que tiene las manos limpias, el corazón y el amor para que en Apizaco siga lo bueno”, expresó Pablo Badillo Sánchez, aspirante a la presidencia municipal de la ciudad rielera.

El abanderado de la coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala”, en el camino a la reelección de la presidencia municipal de Apizaco, manifestó sentirse contento y feliz por la aceptación ciudadana.

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, reconoció que “yo tenía antes de salir a la campaña cierta zozobra de saber cómo nos iba a recibir la ciudadanía y me he sentido muy a gusto, muy contento porque la aceptación ha sido muy positiva y eso me motiva”.

Hoy, con la representación de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) refirió que, aunque las campañas se hayan visto acortadas por los retrasos de la autoridad electoral, el ánimo no se ha visto mermado para salir a tocar las puertas en busca del voto ciudadano.

Al ser presidente municipal con licencia, Pablo Badillo Sánchez dijo conocer las exigencias y necesidades en las comunidades que integran la demarcación, situación que comentó le da un tacto diferente para tomar conciencia de lo que requiere la ciudadanía.

En caso de ser favorecido en las urnas el próximo 2 de junio y encabezar durante otro periodo la presidencia municipal aseguró que el principal compromiso será en materia de seguridad pública, con la ventaja de que ahora conocerá hacía dónde tendrán que dirigir sus acciones.

EXPERIENCIA LO DISTINGUE, AFIRMA

Pablo Badillo Sánchez se mostró seguro que la experiencia adquirida en dos años y medio al frente del municipio de Apizaco lo hace diferente a sus adversarios políticos, al sostener que tiene conocimiento de la administración pública al tener la oportunidad de asumir la presidencia municipal, al entender los presupuestos y las necesidades por regiones de la demarcación.

Desde las instalaciones de “El Diario de lo Tlaxcaltecas”, el candidato sostiene que ha tenido la oportunidad de entender y generar una experiencia importante, pues al comparar las propuestas que tiene y las que plantean otros contendientes, subrayó que “se avientan unas desfachatadas, unos disparates y bueno, pues lejos de ayudarles, perjudica a la ciudadanía, pues la gente se da cuenta y no te las compra”.

Orgulloso de sus orígenes y de toda la vida haberse desarrollado en Apizaco, donde señaló que vivirá siempre, apuntó que por eso busca nuevamente representar la administración municipal al ser el hogar de sus hijas, padres, familia y amigos, para que tengan un lugar seguro en donde vivir, al sostener que lo que lo mantiene es el profundo amor por su ciudad.

“RESULTADOS ME RESPALDAN”

Cuestionado respecto a si se ha sentido apenado para salir nuevamente a las calles en busca del voto, Badillo Sánchez contestó claro y fuerte “pena ¿por qué?, si no me robé nada y el que nada debe nada teme, por supuesto que salga orgulloso, tranquilo y satisfecho de ir a saludar a los ciudadanos, de irles a platicar de los avances de un gobierno honesto y transparente”.

Refirió que en dos años y medio de administración le dieron otra imagen al centro de la ciudad, arreglaron la presidencia municipal, la tesorería, el DIF municipal, el Parque Cuauhtémoc, lo que se tradujo en una imagen diferente Apizaco.

Manifestó que faltaron áreas para impulsar; sin embargo, el acumulado de experiencia les permitirá encauzar los esfuerzos económicos, humanos y materiales, para emprender nuevos proyectos, sentenció el alcalde con licencia.

Por eso me atrevo a salir a platicar con los ciudadanos a decirles porqué Apizaco se debe quedar en manos transparentes, en manos honestas, porqué Apizaco se debe quedar con la capacidad y la experiencia, no sólo en las ocurrencias del poder por el poder y la improvisación, añadió.

LAS PROPUESTAS DE GOBIERNO

Pablo Badillo Sánchez enfatizó que todas las energías de la administración municipal estarán concentradas en seguridad pública, sin descuidar por supuesto los servicios públicos, para mantenerse como la administración mejor evaluada en cuanto al uso de recursos públicos.

También contempla fortalecer la flotilla de camiones recolectores de basura, adquirir una barredora nocturna y un camión de bomberos para tratar de atender las necesidades primordiales, pues en el último periodo tuvieron tres connatos de incendio sin que contaran con las condiciones para mitigarlos, en materia de desarrollo social proyecta construir un parque cultural y deportivo, que fue una de las propuestas que se le quedaron en el tintero.

Además, el abanderado de “Fuerza y Corazón por Tlaxcala” fijó como otra meta regular o equilibrar el comercio ambulante con el fijo, en una estrategia que no afecte a la gente y para establecer una competencia leal de forma constante y permanente.

En materia de seguridad especificó que contarán con operativos puntuales, entre ellos el denominado “blinda tu comercio”, dirigido principalmente al primer cuadro de la ciudad, que es uno de los principales motores de la actividad económica en el municipio.

XÓCHITL GÁLVEZ SERÁ PRESIDENTA, SOSTIENE

A pregunta expresa de cuáles son las posibilidades de que la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, ocupe la Presidencia de la República, se mostró seguro de ser quien llegue al puesto.

Yo estoy convencido que es una oferta para los ciudadanos, que eventualmente en esta ocasión no se cumplieron las expectativas del gobierno de la República y la opción de Xóchitl Gálvez muestra una oferta seria para que el país tenga la oportunidad de crecer, recalcó.

El abanderado político comentó que ya es tiempo de salir del estancamiento y que la candidata tiene posibilidades amplias de ser la presidenta de la República y afirmó que la están encausando para ello desde la parte que les corresponde, para tener un México con oportunidades.

“Vamos por la sexta administración panista de Apizaco y las que vengan; muchas más”

Pablo Badillo Sánchez, candidato a la alcaldía