Con largas filas de votantes y atrasos en la apertura de casillas inicia jornada electoral en Apizaco

Las elecciones de este domingo 2 de junio iniciaron con la apertura de las primeras casillas en Apizaco, a partir de las 8:00 horas, lo que ha dado inicio a los comicios más grandes en la historia del país. Sin embargo, la casilla especial, ubicada en el kiosco del parque Cuauhtémoc, registró un retraso de casi una hora en la apertura, lo que ha provocado molestia a los visitantes que acudieron a ejercer su derecho.

Ciudadanos provenientes de Chihuahua, Baja California, Hidalgo, Ciudad de México, entre otras entidades, hicieron fila desde una hora y media antes de la apertura oficial. En consecuencia, una fila de cientos de personas se concentró en la plaza principal para participar en la toma de decisión.

Turistas oriundos de Tijuana refirieron su descontento con la situación, pues temen perder su oportunidad para votar.

Llegamos a las ocho de la mañana y solo hay mil boletas, no sabemos si nos va a dar tiempo pasar y si alcanzaremos boleta

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), son casillas para que las personas en tránsito puedan votar si están lejos de su sección electoral.

En ellas, la ley establece que sólo puede haber mil boletas electorales. Sin embargo, si se acaban, no se surtirá de más papeletas, aunque haya una línea larga de electores para ejercer su sufragio.

Para este próximo 2 de junio se instalarán mil 178 casillas especiales en el país, por lo que muchos turistas están abandonando la de Apizaco para buscar alternativas.

No nos vamos a quedar sin votar, aunque nos vayamos a otro municipio, pero no nos vamos a quedar sin votar. Aquí es seguro que ya no nos toca, comentó una familia del Estado de México a este Diario.

Cabe señalar que tienen atención preferencial para acceder a las casillas personas con alguna discapacidad, mujeres embarazadas o adultas mayores, quienes han votado sin hacer fila desde las 8:45 horas.