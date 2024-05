Desperdician propaganda de candidatos al tirar folletos en calles y avenidas en Zacatelco

Propaganda de candidatos a puestos de elección popular es desperdiciada por personas contratadas para repartirla, ya que es lanzada en calles y avenidas sin que llegue a la ciudadanía. En un recorrido por Zacatelco este Diario observó que en las cinco secciones hay tirados fuera de casas-habitación cientos de folletos de diferentes contendientes por la alcaldía, diputaciones locales y federales, así como senaduría.

Elecciones 2024 Investigará INE si pintas violan la ley para la elección federal

Con el debilitamiento por el paso de vehículos y por las inclemencias ambientales, la propaganda no logra el objetivo para atraer el voto ciudadano. En esas impresiones, los candidatos exponen sus propuestas y ejes de gobierno, pero su objetivo queda solo en buenas intenciones, por parte de quienes participan en el proceso electoral, que no se enteran que sus fondos económicos no tienen eficiencia en sus objetivos.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Elecciones 2024 Violan partidos políticos de Tlaxcala la ley electoral con propaganda en zonas prohibidas

Luis Antonio N. quien fue contratado por un partido político para llevar los folletos del candidato a la alcaldía, comentó que han sido muy pesadas las jornadas, por las altas temperaturas, por lo que su tarea la cumple con esfuerzos y riesgo de sufrir algún golpe de calor. Aseguró que en momentos se ve obligado a colocar los folletos en los accesos a las casas, pero en algunos casos los sacan o el mismo viento los arrastra a la vía pública.

Pasamos a las casas, en algunas tocamos puertas, pero al ver rechazo al candidato, mejor nos retiramos y colocamos la propaganda por debajo de sus puertas para no recibir alguna grosería, sostuvo el eventual trabajador.

Más información:➡️ Violan partidos políticos de Tlaxcala la ley electoral con propaganda en zonas prohibidas

LOS CONTENDIENTES

Zacatelco es de las comunas donde viven con mayor efervescencia las elecciones; este año participan nueve candidatos por la alcaldía, por lo que es intensa la movilidad de los contendientes, por medio de caminatas, parlantes de sonido y personas que llevan la propaganda en folletos.