Después de 16 años de gobierno panista, Apizaco será regido por Morena

En un giro decisivo para la política tlaxcalteca, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) arrasó en las elecciones municipales de Apizaco, para desplazar al Partido Acción Nacional (PAN) después de 16 años en el poder.

Este cambio representa una significativa pérdida para el PAN, que tuvo a Apizaco como su principal bastión en el estado de Tlaxcala desde el ingreso del panista Alex Ortíz a la alcaldía municipal en 2008.

En una jornada electoral marcada por la participación ciudadana, el morenista Javier Rivera Bonilla emergió con una ventaja significativa en los resultados preliminares para la alcaldía de Apizaco. Los datos, obtenidos tras el cierre de las urnas y el conteo inicial de votos, posicionaron al empresario como el ganador virtual en esta contienda electoral. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, captó el 33.5 % de preferencia electoral (14 mil 625 votos), el mayor porcentaje de los contabilizados hasta el momento. Su más cercano competidor, Pablo Badillo Sánchez, quien buscó la reelección por la coalición Fuerza y Corazón por Tlaxcala (Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional), lo sucede con un 26.6 % de aceptación (11 mil 615 votos).

Por su parte, Juan Carlos Sánchez García, abanderado por el Partido Alianza Ciudadana, se mantuvo en un marcado tercer lugar con 14.6 % de votos.

GOBIERNOS PANISTAS EN APIZACO

El gobierno panista dentro del municipio inició en 2008 con la administración de Alex Ortiz Zamora, para luego otorgarle el mando a Orlando Santacruz. En 2014, Jorge Luis Vázquez Rodríguez asumió la presidencia de la ciudad rielera hasta 2017, cuando ingresó al poder Julio César Hernández Mejía.

Cabe recordar que este último ocupó el cargo por cuatro años, pues en ese momento se buscó empatar las elecciones municipales con las estatales.

En 2022 retomó el proyecto panista Pablo Badillo Sánchez, quien dejará la presidencia municipal este 2024 para ceder finalmente el camino a Javier Rivera, quien ha centrado su campaña en propuestas de desarrollo económico, seguridad y mejora de los servicios públicos bajo los estatutos de la llamada cuarta transformación.





UN NUEVO RUMBO PARA APIZACO

La victoria de Morena pone fin a una década y media de gobiernos panistas en Apizaco, uno de los municipios más importante de Tlaxcala, que ha sido visto durante años como un bastión clave para el PAN, por lo que su pérdida podría tener repercusiones importantes en la dinámica política regional.







De acuerdo con el perfil que ha compartido a sus seguidores, Javier Rivera Bonilla es oriundo del estado vecino de Puebla y tiene residencia en Apizaco desde hace más de 30 años.

Es proveniente de una familia humilde, que le impulsó a salir adelante y convertirse en uno de los empresarios más destacados de Tlaxcala. Es presidente del Grupo JR y ha ostentado el cargo de director general en las empresas Distribuidora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V.; Producciones ALR; Constructora RIBO; Super Rivera S.A. de C.V. y Autotransportes Columbia S.A. de C.V.

Su primer comunicado publico refrendó su gratitud tanto para su equipo de trabajo, como por los electores que confiaron en su proyecto. Además, adelantó que el suyo será un gobierno para todos.

No les voy a fallar porque no voy a ser un presidente de escritorio, voy a ser un presidente de campo. Voy a atender las necesidades de Apizaco y sus comunidades porque quiero pasar a la historia, no ser un presidente más.