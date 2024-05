“Este arroz ya se coció”, afirma Pablo Badillo al exhortar al voto inteligente de los apizquenses

“Este arroz ya se coció”, afirmó Pablo Badillo Sánchez, candidato a presidente municipal de Apizaco por la coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala”, a unas horas de la jornada electoral y en el fin de su campaña electoral.

Aunque reconoció que a estas alturas todos los candidatos presumen “ir bien y ser los próximos ganadores”, pidió sus adversarios ser sensatos, realistas y cuerdos con la realidad política, pues defendió que en su caso particular habla con base en mediciones hechas para consumo personal, para saber con claridad cómo lo acepta la ciudadanía.

“La ciudadanía es muy inteligente, a todos nos dicen que sí, son muy amables, pero en Apizaco yo encuentro que la ciudadanía hace un voto inteligente e informado y eso me deja más tranquilo, porque cuando la ciudadanía razona y le pone criterio a su voto te aseguro que los favorecidos van a ser todos los ciudadanos”, aseguró el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN).

Sin embargo, hizo un llamado al electorado de Apizaco para que el próximo domingo 2 de junio haga un voto inteligente, informado y útil. A que salgan a votar por Pablo Badillo para que en el municipio rielero siga lo bueno.

“Hay muchos candidatos, pero en esta recta final sólo hay de dos sopas: la improvisación o los resultados, la experiencia y la continuidad positiva. La ciudadanía tiene la última palabra”, indicó.

Para lograrlo, pidió a las personas que estarán encargadas de elegir a su presidente municipal escuchar todas las propuestas, cuestionar a los candidatos y contrastar las estrategias para tomar una decisión acertada, ya sea por él que es el abanderado de la experiencia, capacidad, fortaleza, honestidad y honradez (según lo han constatado los órganos fiscalizadores), o por aquellos que dicen “disparatadas”.

Por otro lado, Pablo Badillo Sánchez reconoció tener una importante ventaja sobre sus adversarios políticos que abanderan otros institutos políticos: cuenta con la experiencia y el conocimiento pleno de la administración pública y de los presupuestos, principalmente los que tienen que ver con el municipio de Apizaco.

“Dicen que saben, pero, con mucho respeto, cuando escuchas sus propuestas no tienen idea; no funciona así, hay muchas cosas que desconocen y qué bueno, pero cuando tienes la intención de ser presidente municipal lo mínimo que tienes que hacer es informarte bien, saber de qué se trata el cargo que estás buscando y no venir a decir mentiras”, reprochó.

Al asegurar que las propuestas que ha planteado en la campaña no surgen de una ocurrencia, sino de escuchar a la ciudadanía, recalcó que su propuesta central es la seguridad pública, y señaló que triplicará los esfuerzos hechos como alcalde, como la compra de más de 36 vehículos oficiales y el equipamiento y aumento de salario a los policías.

“No estoy satisfecho (con lo que hizo como presidente municipal de Apizaco), faltan muchas cosas por hacer, pero me siento tranquilo por el esfuerzo importante que hicimos en la administración; ahorramos recursos, somos el mejor evaluado de los 60 municipios ante los órganos que nos fiscalizan, actuamos responsablemente con honestidad, transparencia honradez y eso también nos permitió hacer obra pública como nunca antes”, agregó.

Finalmente, prometió que hasta el último día de la contienda electoral será respetuoso de sus adversarios políticos y aseguró que no caerá en las mismas estrategias de golpeteo y guerra sucia, como la calumnia y la difamación de las que él ha sido objeto, porque además de estudios, las personas le han demostrado su respaldo y apoyo para seguir por el mismo camino.

