ITE pretende ayudar a alguna marca: Héctor Ortiz

Héctor Israel Ortiz Ortiz, presidente del Consejo Mayor del Partido Alianza ciudadana (PAC), opinó que el retraso del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para aprobar las candidaturas a integrar los 60 ayuntamientos y las 299 presidencias de comunidad podría ser una estrategia para ayudar a alguna marca.

Este día, en conferencia de prensa, indicó que los procesos electorales siempre tienen incidentes y sucesos, pero consideró que el órgano electoral posiblemente pretende beneficiar a algún partido político.

Tenemos la sospecha de que pretenden (ITE) ayudar a alguna marca, entonces lo hacemos del conocimiento de los medios de comunicación y esperamos que en el transcurso de hoy se notifique a los partidos que han sido probadas sus candidaturas, expresó.

Acompañado del presidente del Comité Estatal del PAC, Felipe Hernández Hernández, y del consejero del partido, Fortunato Macías Lima, indicó que se trata de una campaña electoral corta y que entonces, al no resolver el ITE sobre las candidaturas, resta más días de trabajo proselitista para conseguir el voto ciudadano.

"Esperemos que no demore más porque es en perjuicio de los candidatos del PAC, pero también de otros partidos políticos", mencionó.

Mencionó que la autoridad electora construye su propia legislación, por lo que no debe demorar más ese tipo de resoluciones que tienen que ver con candidaturas de aspirantes a autoridades cercanas a la población.

"En las comunidades han creado conflictos porque los candidatos han propuesto a personas muy buenas, en todas en las comunidades representativas de los partidos los tienen que bajar y eso les crea problemas, se están quejando los candidatos del PAC y por eso es que los convocamos para hacer esta protesta pública", mencionó a medios de comunicación

Sin embargo, confió que las decisiones del ITE serán imparciales y en apego a la legislación, pero indicó que en política no hay casualidades y que posiblemente resolverán a favor de la marca que les pague mejor.

"Es derecho administrativo electoral, este derecho se está gestando, no hay códigos explícitos como en otras legislaciones como la civil, penal o mercantil que están consolidadas. Este no es el caso, todavía se están resolviendo y sentando criterios a través de las impugnaciones que van a los tribunales federales electorales y se sientan tesis de jurisprudencia", indicó al hacer referencia al retraso en la aprobación de las candidaturas por no cumplir con acciones afirmativas.

Por ello, a nombre del PAC, se dijo vigilante de la falla del órgano electoral, al indicar que conservan la esperanza de que quienes integran el Consejo General del ITE no incurrirán en un error de querer influir en los comicios de este año.

"Porque lo hemos dicho en otras ocasiones, hay que tener victorias reales, porque cuando uno gana a la mala piensa que gana, pero en realidad no gana, sino pierde, porque no tiene realmente el respaldo ciudadano", consideró el exgobernador de Tlaxcala.

Finalmente, se dijo confiado de que el partido político que representa obtendrá resultados electorales positivos cuando menos en 11 municipios y en por lo menos dos distritos locales, por lo que aseveró que no tienen temor del resultado en la aprobación de las candidaturas, pero aclaró que ningún instituto político es invulnerable.