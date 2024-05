"No hay manera de que diga que son unas elecciones limpias", responde Xóchitl Gálvez a AMLO

San Juan del Río, Querétaro.- Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede asegurar que las elecciones serán limpias cuando la inseguridad ha obligado a renunciar a cientos de candidatos.

Antes de comenzar su cierre de campaña en el Centro Expositor de San Juan del Río, Querétaro, la candidata fue cuestionada sobre la afirmación del presidente de que México vivirá el próximo 2 de junio las lecciones limpias de su historia y rechazó los dichos.

“No puede haber unas elecciones limpias cuando no hay certeza de que hay candidatos porque hubo muchos candidatos que renunciaron”, dijo.

El Sol de México informó en su edición del 24 de mayo que sólo en Chiapas y Michoacán renunciaron 935 candidatos. Estos estados registran también asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular local.

La candidata advirtió que los tres partidos que la postulan no tendrán representantes de casilla en zonas como Chiapas, donde la violencia ha frenado la observación electoral por parte de las fuerzas políticas.

“Ya sabemos que nosotros no vamos a poder tener representantes de casilla en varios estados donde la gente definitivamente no quiere estar, en Frontera Comalapa, no quiere estar en la zona sur de Chiapas, no quiere estar en la sierra de Sinaloa”, sostuvo.

Este día, el presidente López Obrador minimizó el informe del Instituto Nacional Electoral (INE) que advierte sobre los riesgos de la elección en zonas de Chiapas y otras entidades y brindó un panorama optimista.

“Consideramos que van a hacer unas elecciones limpias, libres, y sobre todo pacíficas. Ese es mi pronóstico, eso es lo que yo sostengo (...) Ese es mi pronóstico, las más limpias, más libres en la historia de México las del domingo”, dijo.

Xóchitl Gálvez agregó que el INE debe garantizar equidad en la contienda presidencial, pues aseguró que Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ya rebasó el tope de gastos de campaña.