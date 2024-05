Para un México distinto "voten el domingo por su servilleta y asunto arreglado", sostiene Máynez

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano (MC), se reunió esta tarde con universitarios de Tlaxcala a quienes convocó a ser parte de una revolución educativa que permita un México diferente al que actualmente existe y que han formado tres partidos políticos diferentes.

Elecciones 2024 En todos los partidos y coaliciones, candidatos convierten elección en herencia familiar

Lee más: ➡️Salvador Santos Cedillo se compromete a seguir promoviendo eventos y festivales de alta calidad

En el auditorio del Instituto Tecnológico de Tlaxcala, en Ocotlán, municipio de Tlaxcala, el candidato aclaró que de llegar a la presidencia de México los problemas que aquejan al país no se terminarán de forma inmediata, por lo que convocó a iniciar un cambio colectivo en el que los mexicanos trabajen todos los días y lo acompañen a gobernar y pacificar a México juntos, para construir la prosperidad e igualdad anhelada.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

El abanderado emecista planteó a los estudiantes las propuestas electorales basadas en tres ejes principales, y que tienen que ver con una mejora de la seguridad pública y la paz social, un México próspero, en donde no haya desigualdades ni discriminación y una revolución educativa que no solamente garantice la educación a todos los mexicanos, sino que les dé las herramientas para incorporarse al mercado laboral al terminar alguna licenciatura.

Si quieren que eso se haga realidad en el país, voten el domingo por su servilleta y asunto arreglado, expresó.

Entérate: ➡️En Amaxac la esperanza estará en buenas manos con Mauricio Pozos Castañón

Frente a cientos de estudiantes de universidad, el originario de Zacatecas destacó que su campaña presidencial es la que más universidades ha visitado una historia del país, y que la visita hecha a Tlaxcala es la número 50 del recorrido en lo que fue el día 90 de su proceso proselitista, el último.

Además, destacó que su campaña, a diferencia de las otras dos presidenciales y otras de administraciones anteriores, fue solamente de tres meses y no de dos años o más; fue también la más austera, la única que se enfocó en el sector universitario y la más viral.

No dejes de leer: ➡️Distrito 01 se pintará de naranja, dice Delfino Suárez, candidato a diputado federal de Movimiento Ciudadano

Ahí, lamentó el despilfarro del dinero que han hecho algunos otros candidatos a distintos cargos de elección popular, así como el presunto apoyo por parte del crimen organizado que han recibido, al indicar que eso mete a México en un círculo vicioso de implementar distintas artimañas para llegar al puesto y que por eso no existe una autonomía para ejercer el poder como se debe.

Si alguien viola la ley para llegar al poder, cuando tenga el poder con más razón lo hará, advirtió.

Te recomendamos: ➡️El candidato del pueblo, Rodrigo Cuahutle logró conquistar los corazones de los tlaxcaltecas

MI COMPROMISO ES CON LOS JÓVENES

En un abarrotado auditorio, el candidato del autodenominado "movimiento naranja" aseguró que su compromiso, en caso de llegar a la presidencia de México, será con los jóvenes y con el impulso y la ejecución de estrategias que mejoren sus condiciones educativas, laborales, de vivienda y medio ambientales.

"Venir con los estudiantes, con los universitarios, deja muy claro que nuestro compromiso será con los jóvenes de México y no con esos grupos de interés, que están demasiado nerviosos con lo que está sucediendo en todo México y por la manera en que cambió la elección", resaltó.

Sigue leyendo: ➡️“Este arroz ya se coció”, afirma Pablo Badillo al exhortar al voto inteligente de los apizquenses

Añadió que él, como candidato presidencial, ha demostrado a grupos opositores y a todo México que posee soluciones y que en el actual gobierno y en los pasados no todo es malo, pues dijo que hay cosas positivas que respalda, como el incremento al salario mínimo, los programas sociales y el respaldo a las mujeres.

A ellos les habló sobre sus propuestas, como es el combate a la impunidad y la recuperación de la seguridad, justicia y paz social que, a su decir, tuvo su origen en 2007 y que el modelo fallido se extendió hasta la actualidad, hasta alcanzar más de 400 mil homicidios en cerca de 15 años

Entérate: ➡️El PT refrendará su compromiso con el pueblo, asegura candidata a diputada Irma Garay

Al respecto, planteó la necesidad de tener policías no solo más equipados sino que estén adiestrados para que puedan hacer frente a las problemáticas que originan el clima de violencia e inseguridad en el país.

Al hablar sobre el segundo eje de su proyecto de gobierno, la prosperidad, explicó que sus propuestas están encaminadas a que las personas sean respetuosas de la naturaleza, y a poner fin a las actividades como la deforestación y la destrucción de reservas naturales y contaminación de aire y agua a cambio de un supuesto desarrollo, pues consideró que se debe priorizar un modelo de desarrollo con visión biocentrista, que reconcilie el desarrollo con la naturaleza.

Más detalles: ➡️[Video] Madaí Pérez asegura que será una aliada de los tlaxcaltecas en el Congreso local

"Se están muriendo miles de personas al año por la contaminación del aire, es una pandemia silenciosa que no estamos viendo, pero, además, debemos apostar por la energía solar y eólica que son seis veces más baratas que la que se produce en una termoeléctrica. También es necesario una gestión distinta del problema del agua", expresó.

El tercer punto, indicó, es lograr un México de iguales, en el que deben trabajar por la inclusión de todos los sectores de la población, con estrategias efectivas que combatan la discriminación y la desigualdad, encaminada principalmente a nivelar la cancha entre hombres y mujeres.

Elecciones 2024 Diputados locales y alcaldes con licencia decidirán cuándo retomar sus cargos

Infórmate: ➡️Ley Seca en Tlaxcala contribuye al desarrollo ordenado de la Jornada Electoral del 2 de junio

"ES NECESARIA UNA REVOLUCIÓN EDUCATIVA"

Álvarez Máynez habló también de hacer una revolución educativa que precisamente permita eso: la revolución de la educación que se imparte en todo el país.

Detalló que México tiene aproximadamente 217 mil escuelas de educación básica, de las cuales cerca de 120 mil tienen 30 años o más de haber sido construidas, están abandonadas o sus instalaciones están en pésimas condiciones; que por lo menos 15 mil no tienen electricidad, unas 50 mil cuentan con agua, alrededor de 150 mil no tienen internet y más de 100 mil no tiene ni siquiera una sola computadora.

Elecciones 2024 Respaldará José Alejandro Aguilar a los productores de pulque; se reúne con productores de Atltzayanca

Te puede interesar: ➡️Voto masivo de tlaxcaltecas a Rodrigo Cuahutle para que lleve la Voz del Pueblo al Senado de la República por el PT

Detalló que son esas condiciones las que ocasionan que la mayor parte de los estudiantes abandonen la escuela, por eso es un problema prioritario a atacar.

"La revolución debe ser en todos los niveles, desde la educación básica hasta la universidad, donde queremos que un millón de jóvenes en nuestro sexenio, por primera vez en la historia, entren a la universidad, duplicando las becas y extendiéndolas, otorgando presupuesto justo a las universidades públicas", sugirió.

Continúa leyendo: ➡️Determina INE no instalar dos casillas en Santa Cruz Tetela para evitar conflictos

Elecciones 2024 Busca Nicolás Gutiérrez ser la voz de los chiautempenses

Y a lo anterior agregó la importancia de extender becas a egresados del nivel Superior, para que en el primer año laboral tengan un ingreso económico que les permita enfrentar ese escenario de trabajadores sin experiencia, además de implementar un sistema educativo dual que vincule a los estudiantes con las empresas.

Al término de su participación en el encuentro con los universitarios de Tlaxcala, las decenas de jóvenes, y personas de otras edades, rodearon al candidato "viral" para tomarse una fotografía con él, para tenerlo de cerca y para pedirle un autógrafo.