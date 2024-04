Sueña Silvia Pérez con un Cuaxomulco desarrollado

En el día de su cumpleaños, Silvia Pérez Badillo cumplió un objetivo más en su vida: ser la candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de su municipio natal, San Antonio Cuaxomulco. De esta manera, ayer domingo 21 abril, cuando llegó a los 53 años de vida, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) recibió su registro, para que a partir del último día de este mes, arranque su campaña. Ahí, en las instalaciones del ITE, la mujer ingeniera química de profesión, afirmó que su sueño es ver un Cuaxomulco próspero y desarrollado.

Madre de dos hijas, una doctora y la otra licenciada en lenguas extranjeras, dijo que su convicción es trabajar por el bien de toda la gente de Cuaxomulco.

Y es que dice, le lastima ver a su municipio rezagado a través de varias administraciones que han pasado, mientras otras jurisdicciones vecinas van en crecimiento.

Acompañada por su planilla y pobladores que se sumaron a su proyecto, afirmó que su característica principal es la honestidad. Además, se considera una mujer empática., muestra de ello es su planilla que cuenta con personas con discapacidad, así como de las comunidades indígenas y LGBT.

Tener un equipó incluyente es una gran satisfacción, pero sobre todo, siempre abiertos al diálogo para construir grandes cosas de forma conjunta”, dijo la hoy candidata a la alcaldía de Cuaxomulco.

Amante de la cultura, costumbres y tradiciones de su municipio, así como del deporte, ve la grandeza de su gente como principal detonante para que Cuaxomulco salga de la invisibilidad estatal.

En tanto, Carlos Augusto Pérez Hernández, dirigente estatal de Morena exhortó a la candidata a gastar saliva y suelas durante su campaña, pero sobre todo a escuchar y estar cerca de la gente.

Al finalizar el trámite de registro, las primeras en felicitar a Silvia Pérez Badillo fueron sus hijas, Areli e Itzel Dávila Pérez, luego todo el contingente que la acompañó.

GOZA LAS ETAPAS DE VIDA

Ahora como candidata por Morena a la presidencia municipal de Cuaxomulco, donde cumple una nueva etapa personal, su mente viaja a los recuerdos infantiles, cuando se divertía con amigos y vecinos con los clásicos juegos infantiles, como encantados, a saltar la cuerda, etc.

Ante esto, dijo, “siempre he sido una mujer alegre y social, así me educaron mis padres -Cruz Badillo Herrera y José Pérez Mendoza-, donde me enseñaron que la sencillez y el trabajo honesto enriquece los valores y deja un sello distintivo en la personas”.

Y es que además de haber practicado varios deportes y juegos clásicos, es una apasionada de la pelota caliente, el beisbol, gustó que heredó de su padre que siempre ha sido pelotero.

Finalmente, Silvia Pérez Badillo informó a El Sol de Tlaxcala que esperará los tiempos electorales para que la gente de Cuaxomulco conozca su proyecto.

La hoy candidata a la alcaldía de Cuaxomulco trabajó 25 años en la industria privada y desde hace unos años maneja un negocio de pinturas en su municipio natal.