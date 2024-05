Tercer debate presidencial: candidatos dan batalla en la otra Noche de Tlatelolco

Fue una noche de triunfalismos adelantados, de advertencias de que la última palabra la tendrá la ciudadanía en las urnas, de la cuenta regresiva hacia los comicios presidenciales, ahí, a unos pasos de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, vórtice y semilla del complejo proceso de democratización en México.

Ataques y contraataques, Xóchitl contra Claudia que revira algunos y evade otros. Sheinbaum contra Gálvez que insiste en llamarla narcocandidata, candidata de las mentiras y autoritaria. Máynez repartiendo golpes a ambas, a veces más a su adversaria del PAN-PRI-PRD que a la morenista.

“Tengo una pregunta para la candidata de las mentiras, las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su Santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios?", lanzó Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum. "Tienes todo el derecho de no creer en Dios, es un tema personal, a lo que no tienes derecho es a usar a la fe de los mexicanos como oportunismo político, eso es una hipocresía", atacó.

"Es una absoluta provocación que no voy a contestar, la va a aclarar mi equipo el día de mañana", respondió la candidata de Morena y cambió de tema.

Fue la noche del todo o nada entre las candidaturas presidenciales a 14 días de la madre de todas las batallas. El último cara a cara en este sitio cargado de símbolos, de memoria, de recapitulación.

Nos encontramos en Tlatelolco, donde ocurrió uno de los episodios más dolorosos del país: la represión del 2 de octubreClaudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia

El candidato de Movimiento Ciudadano abre el debate con el asunto de su supuesto crecimiento en las encuestas y su presunto segundo lugar en los sondeos demoscópicos. La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) opta por mostrar una fotografía de la concentración masiva en el Zócalo capitalino de la mañana, denominada Marea Rosa, y afirma que “la esperanza ya cambió de manos”.

La candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) se va por la memoria, se va por hablar del sitio donde se desarrolla el debate. Recuerda que ahí un presidente del PRI (Gustavo Díaz Ordaz) ordenó una masacre y dice que su candidatura representa a los hijos y nietos del 68.

Feminicidios, en la Ciudad de México crecieron 25 por ciento del 2018 al 2023 y el feminicida de Iztacalco le tocaba detenerlo a la señora SheinbaumXóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México

“Nos encontramos en Tlatelolco, donde ocurrió uno de los episodios más dolorosos del país: la represión del 2 de octubre cuando un presidente priista ordenó la represión y el asesinato de jóvenes que luchaban por la libertad, 56 años después nos encontramos con el mismo PRIAN y nosotros, aquellos hijos y nietos del 68 junto con millones de mexicanos que construimos un país más justo”, dijo.

El primer tema es espinoso, propicio para desplegar toda la artillería: inseguridad y crimen organizado. Xóchitl Gálvez advierte que “se acabaron los abrazos a los delincuentes” y plantea una Guardia Nacional con mando civil. Ataca a la dirigencia del partido Morena con una supuesta investigación en Estados Unidos y a Sheinbaum con que pudo detener al feminicida de Iztacalco, pero estaba más preocupada por ser Presidenta.

“Feminicidios, en la Ciudad de México crecieron 25 por ciento del 2018 al 2023 y el feminicida de Iztacalco le tocaba detenerlo a la señora Sheinbaum, Viviana, Claudia y Gabriela pudieron no haber muerto si ella hubiera hecho su trabajo, pero estaba más preocupada por ser presidenta”, dijo.

Hablar de erradicar la delincuencia cuando algunos de los principales delincuentes del país están como candidatos plurinominales del PAN, del PRI y del PRDJorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano

Claudia Sheinbaum combina el ataque con la propuesta. Menciona el caso Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio del panista Felipe Calderón, preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Habla de la declaración de la “guerra contra el narco” de Calderón Hinojosa. Plantea más elementos de la Guardia Nacional y más inteligencia tecnológica para el combate al crimen.

Álvarez Máynez propone el “plan nacional de pacificación” y el fin de la militarización. Luego le da un raspón a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum. A la primera le recrimina “hablar de erradicar la delincuencia cuando algunos de los principales delincuentes del país están como candidatos plurinominales del PAN, del PRI y del PRD”. A la segunda le pregunta que “a qué delincuente se refiere cuando habla de García, si a García Luna o a García Harfuch”.

Las y el periodista Luisa Cantú, Carmen Elena Arcila y Javier Solórzano dan paso al segundo tema de la noche: política social. Xóchitl propone becas para niños, nuevo seguro popular y terminar con la pobreza extrema. Claudia plantea extender los programas sociales a otros sectores de la población, como apoyo a las mujeres de 60 a 64 años y becas a niñas y niños. Máynez propone una política de atención a las nuevas infancias y jornadas laborales dignas.

Mientras Sheinbaum habla, Xóchitl muestra cartulinas con las leyendas “Claudia miente”, “Candidata de las mentiras”, “Deja de mentir”. La morenista revira. Comenta que en un debate se van a contrastar ideas, que no va a caer en provocaciones”. Gálvez Ruiz recuerda a los muertos de la pandemia por Covid-19 y le dice a Sheinbaum Pardo que “en lugar de pedir el voto deberías de pedir perdón”.

De este lado, dentro del edificio modernista diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que durante cuatro décadas fue la sede de la cancillería y desde 2006, centro cultural de la UNAM, la última medición de fuerzas de las candidatas y el candidato presidencial, la última vez que e les verá juntos en esta contienda.

Por allá, arrinconado, con sus dos tímidos campanarios, donde rebotaron las luces de bengala la tarde-noche del 2 de octubre de 1968, que dieron inicio a la masacre, el templo de Santiago Tlatelolco. Abajo, las ruinas prehispánicas, el último reducto de la defensa de Tenochtitlán durante la guerra de conquista.

Atrás, el edificio Chihuahua, donde se acallaron las últimas voces del movimiento estudiantil, pero donde germinaron nuevas formas de lucha que llegan hasta aquí, hasta estos días, hasta este tercer debate, donde existe la posibilidad real de que una mujer sea presidenta por primera vez en la historia de México.

Luego la plaza, la que marcó el antes y el después del México contemporáneo, donde la metralla, la bayoneta y el guante blanco marcaron el inicio del desmoronamiento de un régimen caduco, criminal, autoritario.

De autoritarias se acusaron mutuamente Sheinbaum y Gálvez. La primera aduciendo a los partidos que impulsan la candidatura —PRI-PAN– y las masacres históricas que ocurrieron en sus gobiernos: Tlatelolco, Aguas Blancas, Acteal, Nochixtlán; la segunda, al reclamarle que el Presidente nunca se reunió con la oposición durante este sexenio, pero sí con la mamá de El Chapo Guzmán en Badiraguato.

El otoño del 68 se conecta en este punto. La noche del tercer debate presidencial, la del domingo 19 de mayo de 2024, no tiene nada que ver con la noche de hace ya casi 56 años. En aquellos días aciagos para el país Sheinbaum Pardo tenía seis años, Gálvez Ruiz cinco y faltaban 17 años para que naciera Álvarez Máynez. Aunque algo sigue resonando por estas piedras, por estos muros, por estos andadores que destilan historia.

Las y el candidato presidencial levantan la voz, se lanzan duros cuestionamientos, se acusan de todo, proponen y muestran pancartas.

Migración y política exterior es la oportunidad de todos para atacarse, que la sumisión a Estado Unidos, que el doblegarse a Trump, que el aceptar relacionarse con gobiernos no democráticos. Los tres se reclaman.

Y precisamente llevan a recordar a las mujeres y los hombres que hace más de medio siglo, desde Lecumberri y Santa Martha Acatitla, desde la clandestinidad o el exilio, cimentaron las bases para que estas libertades, para que estos ejercicios democráticos fueran posibles. Los Heberto Castillo, los Javier Barros Sierra, los José Revueltas, las Roberta Avendaño, las Anastasia Rodríguez, los Luis González de Alba, los Gilberto Guevara Niebla, los Raúl Álvarez Garín.

Restan 14 días para los comicios del domingo 2 de junio. Antes, el miércoles 29 de mayo, los cierres de actividades proselitistas, luego el periodo de reflexión del voto. La batalla final.