Vamos a continuar con la transformación de México, promete Claudia Sheinbaum a Tlaxcala

Este dos de junio vamos a continuar con la transformación de México... vamos a llegar al gobierno de la República y vamos a seguir gobernando con los mismos principios del humanismo con los que ha gobernado el presidente, prometió Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia".

En una abarrotada Plaza de la Constitución, en la Capital de Tlaxcala, sitio al que arribaron más de 25 mil personas de todas las edades, destacó tres principios básicos ejecutados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La abanderada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) indicó que uno de ellos es "primero los pobres" que es sinónimo de justicia, es humanista, es ético y demostró que gobernar así de resultados para el país, al destacar que el peso mexicano ha mantenido su valor ante el dólar y que existe un récord de inversión y de empleos formales en el país.

El segundo principio con el que vamos a gobernar, detalló, es que "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", por lo que afirmó que continuará el gobierno honesto y de austeridad repúblicanaca, sin lujos para los funcionarios y mucho menos para quien esté al frente del poder Ejecutivo federal.

El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Nos llaman servidores públicos y eso quiere decir estar al servicio del pueblo, por eso vamos a gobernar dándole continuidad a la Cuarta Transformación con los mismos principios, y vamos a mantener todos los programas de bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó.

Durante la visita que hizo Tlaxcala, donde estuvo acompañada de Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena y, entre otras personalidades de Carlos Augusto Pérez Hernández, líder estatal del partido político, recordó que faltan 21 días para la elección que, indicó, será un día en que la población tomará una decisión trascendental para darle continuidad a la Cuarta Transformación o para regresar al México de la corrupción.

Estamos viviendo un momento histórico porque nos gobierna un hombre que nunca se venció, nunca se doblegó y que, como presidente, ha cumplido cada uno de los compromisos, además de que mostró que se puede dividir el poder económico del poder político, destacó.

En un festivo ambiente, entre aplausos, sonidos de tarolas, matracas y porras y con respaldo de candidatos a senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales, Sheinbaum Pardo afirmó que garantizará apoyo sociales a toda la población de México, pero dijo que priorizará a las mujeres adultas, a estudiantes, que construirá más escuelas y que seguirá el combate a la corrupción.

LAS ACCIONES EN FAVOR DE LA POBLACIÓN

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" visitó Tlaxcala la tarde de este sábado. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala



Una de las acciones que enlistó fue un apoyo económico a mujeres de 60 a 65 años de edad, a quienes consideró un sector importante de atender porque son ellas quienes entregaron su vida al cuidado de la casa y de la educación de los hijos y hasta de los nietos.

También habló de la beca universal para todos los niños que estudian en escuela pública, quienes obtendrán un apoyo mensual para aligerar el gasto de las familias y evitar que haya deserción escolar.

Va a ser en tres años pero le vamos a cumplir a todos los niños. Es para escuelas públicas porque el gobierno tiene una responsabilidad que es la escuela pública y nosotros queremos que en una escuela pública, que ya lo es, sea lo mejor de todas las educaciones del país, indicó.

Mencionó que otra propuesta que cumplirá en cuanto se convierta en presidenta de México será que los maestros de prescolar, primaria y secundaria tendrán un salario mínimo equivalente del salario medio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de aproximadamente de 17 mil pesos.

Al hablar del tema educativo, ofreció que habrá en Tlaxcala el mismo número de preparatorias que en que actualmente hay de escuelas secundarias, para evitar que los estudiantes tengan que salir de sus comunidades en busca de una institución de ese nivel educativo y que, de la misma forma, habrá más universidades que complementarán las ya existentes y junto con las "Benito Juárez" den oportunidades a todos los jóvenes.

"Pero, además, la universidad debe ser gratuita, porque la educación no es un privilegio ni es una mercancía", señaló.

Aseguró que el sistema IMSS-Bienestar será mejorado y reforzado, y que todo el sistema de salud de Tlaxcala será complementado con un programa que se llamará "Farmacias del Bienestar" para garantizar que siempre haya abasto de medicamentos gratuitos.

También sostuvo que sí habrá cambios a la Ley del Infonavit para aumentar la construcción de viviendas, por lo menos un millón en todo el país, para que las jóvenes puedan, primero, rentar su vivienda y después usar esas rentas para adquirir su vivienda a precio accesible, acompañado de un programa de escrituración.

Reiteró que su gobierno dará continuidad al combate a la inseguridad y para ello, explicó que evitará que los jóvenes se acerquen a los grupos delictivos y que combatirá la impunidad, algo que es una tarea del Gobierno de la República, pero también de las fiscalías estatales y del Poder Judicial, porque son los jueces quienes tienen la obligación de no dejar libres a los delincuentes de cuello blanco o fuero común o federal.

LlAMA A VOTAR POR LOS PARTIDOS DE LA COALICIÓN

Antes de finalizar con su mensaje, Sheinbaum Pardo llamó a los tlaxcaltecas a votar seis de seis en favor de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" y por alguno de los partidos que forman parte de la Cuarta Transformación: Morena, PT o PVEM.

Lo anterior, al explicar que los tlaxcaltecas recibirán seis boletas para votar para elegir presidentes de comunidad, municipales, diputados locales, federales, senadores y presidenta de la República, que denominó el plan C en Tlaxcala

Faltan 21 días para la elección y quiero compartir que todos los lugares donde hemos estado hay una enorme entusiasmo por la transformación. Por eso estoy segura que vamos a ganar este dos de junio, pero no debemos confiarnos y por eso quiero pedirle a cada uno de los que estamos aquí busque otros 10 y el dos de junio vamos juntos a votar, solicitó.

Finalmente, prometió a Tlaxcala que no le va a fallar, que lleva en el corazón y en la historia los principios de Morena y que quienes forman parte de la Cuarta Transformación no mienten, no roban y nunca van a traicionar al pueblo.