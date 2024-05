[Video] “Conozco las necesidades de mi gente”, sostiene María del Carmen Cuapio, candidata por la presidencia de comunidad de Acuitlapilco

María del Carmen Cuapio García, candidata a la presidencia de comunidad de Acuitlapilco, Tlaxcala por el Partido del Trabajo (PT), sostiene que conocer las necesidades de “su gente”, será lo que la lleve al triunfo en las urnas el próximo 2 de junio.

Entrevistada en las instalaciones de El Sol de Tlaxcala, la abanderada petista afirmó que pese a ser un perfil joven en la política siempre ha vivido en la localidad y sentido de cerca las necesidades, por eso buscó asumir la presidencia; no obstante que compite con seis perfiles más.

Madre de dos hijos y profesionista en Derecho, María del Carmen comentó a este Diario que su intención de alcanzar la presidencia de comunidad, y no algún otro cargo de elección popular, es porque entendió que es desde las localidades donde se viven realmente los problemas y se conocen las deficiencias que hay y los muchos problemas a los que se enfrentan diariamente.

Cuando eres originario de ahí te das cuenta de las necesidades que hay en la comunidad y de ahí se contagia el interés de poder salir adelante, de decir conozco mi comunidad, sus necesidades reales, pues yo he salido a caminar a las calles he visitado las orillas y he visto lo que la gente quiere, apuntó.

SERVICIOS, LA MAYOR DEFICIENCIA

La joven mujer y recién iniciada en la vida política fue enfática en que existen muchas necesidades en su comunidad, a pesar de ser una de las más importantes del municipio de Tlaxcala y ubicarse a escasos 15 minutos de la capital tlaxcalteca.

A una semana de haber iniciado las campañas políticas, María del Carmen Cuapio García expresó que se ha encontrado con los principales reclamos de mejora de los servicios públicos, principalmente el agua potable, un problema que arrastran desde meses y no han podido regularizar.

Añadió que el abastecimiento del agua potable se ha convertido en un verdadero problema, al ser esencial en cada uno de los hogares de la comunidad debido a que hay familias que han pasado hasta cuatro meses sin el vital líquido, lo que se ha convertido en un reclamo generalizado entre el electorado.

La abanderada del PT comentó que no solo es regularizar el servicio sino hacer conciencia entre la población del cuidado de los recursos naturales, con el objetivo de garantizar un mejor nivel de vida a las generaciones futuras.

TENGO LOS OBJETIVOS BIEN PLASMADOS, AFIRMÓ

María del Carmen Cuapio García afirmó que es la mejor opción entre los siete contendientes a la presidencia de comunidad de Santa María Acuitlapilco, debido a que tiene los objetivos bien plasmados.

Reconoció que la demarcación cuenta con muchas deficiencias, pero eso no la desanima de asumir el reto, al contrario, la motiva a esforzarse cada día más y contagiar a sus vecinos de su entusiasmo y de las ganas de trabajar en pro del lugar donde viven.

Sus propuestas, señaló, van orientadas a mejorar el servicio del agua potable y las necesidades que hay como las deficiencias en el drenaje pluvial, la atención a los problemas de salud a través de caravanas de atención, que afirmó muchas ocasiones no llegan debido a la cercanía que mantienen con la cabecera municipal.

“No hace falta que la comunidad diga cuáles son tus propuestas, porque están a la vista las necesidades que tenemos y la comunidad está cansada de mentiras y de sueños que los políticos nos hacen creer”, apuntó.

Con el arraigo de los valores, María del Carmen refirió que se coloca como la mejor opción por lo que su padre le enseñó. “Él siempre me inculcó a responderle a la gente con trabajo, yo soy madre soltera, tengo dos hijos y sé lo que es trabajar, conozco muy bien los talleres de costura de mi comunidad, sé de las necesidades que hay, pues como ama de casa sufro las necesidades”.

SOCIEDAD VE EN LAS MUJERES UNA OPCIÓN

Aunque para la candidata a presidenta de comunidad la participación política de las mujeres sigue siendo un tema difícil de asimilar, subrayó que ya existe apertura de la sociedad y ven a las mujeres como una opción para gobernar.

Dijo que hay un balance, aunque en su caso tiene que equilibrar diferentes roles, que son el de ser mujer, madre, ama de casa y como profesional; sin embargo, consideró que las mujeres se saben organizar y pueden llevar a cabo muchísimas cosas en cuestión de política.

La hija de Guillermo Cuapio Carrillo, conocido como “don Memo, el de los cohetes”, y su madre quien falleció cuando la candidata tenía seis años de edad, sueña con hacer carrera en la política y seguir siendo el ejemplo de sus dos hijos, uno estudiante universitario y el otro de preparatoria.





La técnica en Asistencia Educativa y licenciada en Derecho planteó que no siempre es necesario un puesto público para ayudar a su comunidad, pues en el pasado lo ha hecho a favor de instituciones educativas y en pro del medioambiente, ahora lo quiere hacer desde el servicio público para tener mayores oportunidades e impacto social.

Por ello, fijó su compromiso con los habitantes de la colonia Antorcha, Volcanes, Manantiales y la Unidad Xicohténcatl para brindarles su apoyo de ser favorecida con el voto el próximo 2 de junio.

María del Carmen Cuapio García es la candidata a la presidencia de comunidad de Santa María Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, por el Partido del Trabajo.