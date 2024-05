[VIDEO] “Silla en el Senado será del pueblo”, ofrece el candidato del PT Rodrigo Cuahutle

El próximo dos de junio la ciudadanía va a elegir a un senador del pueblo y optará por la posibilidad de que una silla en el Senado de la República pertenezca a todo Tlaxcala, sostuvo Rodrigo Cuahutle Salazar, candidato del Partido del Trabajo (PT) a este cargo de elección popular.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el alcalde de Teolocholco con licencia dijo sentir motivación y nostalgia durante los recorridos por prácticamente todo el territorio tlaxcalteca, pues por un lado le satisface estrechar la mano de miles de personas, pero también le preocupa visibilizar que existe una desconfianza e inconformidad de la ciudadanía hacia los políticos.

Por eso, prometió que si se convierte en uno de los representantes de Tlaxcala en el Senado de la República será un servidor del pueblo que estará atento a las peticiones de la gente y que no se olvidará de volver y visitar, nuevamente, cada rincón del estado.

Lo que piden los ciudadanos es que no perdamos el piso y la humildad, que reconozcamos de dónde venimos; hay mucho hartazgo allá afuera y por eso yo estoy convencido de que la gente quiere expresarse con su voto en favor de las personas, añadió.

Afirmó que él es la opción que representará de mejor forma a los habitantes de Tlaxcala en el Congreso de la Unión al describir que posee características importantes, con gobierno o sin gobierno, como su buena costumbre de tender la mano amiga y apoyar, impulsar, capacitar y generar oportunidades para el sano y exitoso desarrollo de la niñez tlaxcalteca, por ejemplo.

No les ofrezco promesas de campaña, les doy mi palabra porque como ciudadano estoy dolido igual que ustedes, pero también les digo que como empresario lo único que me ha hecho crecer es mi palabra y en política quien falte a su palabra ya no merece tener la confianza del pueblo, adelantó.





COADYUVARÁ PARA CONSOLIDAR SEGUNDO PISO DE LA 4T

Rodrigo Cuahutle Salazar refirió que su principal compromiso con Tlaxcala es trabajar juntos y en equipo, evitar la división y reconocer de dónde viene, porque esos elementos, junto con el fomento de valores en el seno familiar, son indispensables para la reivindicación del pueblo y construir el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación.

Agregó que resulta prioritario que la ciudadanía sea responsable del rol que le corresponde en la sociedad, porque -expuso- Rodrigo Cuahutle no podrá hacer la labor solo y que requiere de la conjunción de ideas, de trabajo en equipo y del respaldo y ejecución de las iniciativas que ha propuesto y ha iniciado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Es un gran reto en el que nuestra obligación es trabajar desde el Senado para impulsar las iniciativas a las que dará continuidad Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la México; eso es lo que tenemos que hacer para construir el Plan C y el segundo piso de la Cuarta Transformación”, reiteró.

TLAXCALA SERÁ BENEFICIADO CON GRANDES PROYECTOS

Al hablar de los grandes proyectos que ha prometido impulsar en Tlaxcala, sostuvo que las peticiones que le ha hecho la gente no van encaminadas a la ejecución de obra pública o edificación de infraestructura, sino que se limita a pedir un representante que los atienda como se merecen: con respeto y con dignidad.

Aseveró que Tlaxcala es un estado noble que no requiere de mucho y que la gente únicamente pide atención, que le enseñen a pescar, que las autoridades reivindiquen a Tlaxcala, que sus gobiernos sean humanitarios, cercanos a la gente y que verdaderamente respeten el voto del pueblo.

Cuahutle Salazar aseveró que su labor será acorde al proyecto que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” y que se apegará a las iniciativas que recientemente anunció en su visita a Tlaxcala: dignificar el salario de los maestros y dar más a apoyo a las mujeres.

Además, compartió que de forma personal buscará ejecutar una propuesta de ley para combatir el deterioro y la contaminación ambiental, impulsar la vida saludable entre los pobladores y ejecutar proyectos de ley para mejorar captación de agua y el cuidado del ecosistema.

Explicó que una acción será impulsar la reforestación en todo el estado a través de una iniciativa de ley que calificó como pequeña, pero viable, que requiere todavía de una correcta estructuración, análisis y debates del planteamiento ideológico y jurídico que permitan su viabilidad.

Abundó que su idea consiste en solicitar a los padres de familia, como requisito indispensable para obtener el registro de nacimiento de sus hijos ante el registro civil, plantar un árbol como mínimo, pero podrían ser hasta cuatro, que deberán cuidar para que realmente crezca. Cuando los menores ingresen a la escuela -establecerá la propuesta- demostrarán la existencia y correcto desarrollo del árbol.

CONDENA POSIBLE VIOLENCIA EN CONTRA DE CANDIDATOS

Por otro lado, el abanderado del PT habló de la necesidad de que este proceso electoral culmine en armonía y paz por el bien no solo de los candidatos, sino de todos los habitantes del estado, al rememorar que en los últimos días algunos aspirantes a distintos cargos de elección popular han sido víctimas de distintos ataques.

“He escuchado que hay violencia y agresiones en contra de compañeros que también están en busca de un cargo de elección popular. Tlaxcala no necesita debates de confrontación y ni siquiera de agresiones físicas o verbales; necesita un nuevo sentido humanista y respeto, un valor importante para que podamos hacer que en el estado sucedan las cosas”, expresó.

Confiado, manifestó que la campaña proselitista que emprendió hace cerca de más de dos meses y medio es de amistad, y que en este proceso electoral no tiene ni oponentes ni adversarios políticos, pues más bien son compañeros y amigos a quienes saluda y respeta.

CUAHUTLE SALAZAR ESTÁ A FAVOR DE LA NO REELECCIÓN

El candidato petista consideró que el dos de junio será el electorado quien decida quién lo representará en el Senado y elegirá si quiere más de lo mismo o si realmente busca que a Tlaxcala le vaya mejor y que exista un cambio real.

Aseveró que es muy respetuoso de las personas y que él, de forma particular, no se enfoca a hacer un debate no crítico porque cada persona construye su historia y Tlaxcala juzgará sus acciones, pero resaltó que Rodrigo Cuahutle Salazar es un personaje que sin estar en ese cargo genera empleo, riqueza en Tlaxcala, camina al lado del pueblo y siempre ha sido humilde.

“La Cuarta Transformación está en el PT, un voto inteligente es votar por el PT en las seis boletas”

Rodrigo Cuahutle, candidato al Senado del PT