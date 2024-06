Votaciones no me favorecieron para gobernar la capital: Luis Herrera

Luis Antonio Herrera Pérez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tlaxcala, reconoció que los votos no favorecieron al proyecto que encabezaba para gobernar la capital del estado y deseó que el proyecto ganador atienda las necesidades de la ciudadanía de la demarcación.

En conferencia de prensa, Herrera Pérez informó que se dedicará de lleno a la actividad empresarial y a seguir apoyando a deportistas locales, sin embargo, en el tema político expresó que aún no tiene definido su destino.

El abanderado del denominado Movimiento Naranja señaló que al momento no contemplan presentar impugnaciones por la elección, aunque la decisión no es definitiva, pues tendrán que esperar que concluyan los cómputos finales para tomar una determinación, al registrar resultados dispares con lo asentado en el Programa de Resultados Electorales Preliminares y lo registrado en las casillas.

Luis Antonio Herrera aprovechó para agradecer a la ciudadanía que confío en su proyecto y en las propuestas que presentó en pro del municipio capitalino, por lo que planteó valorará si sigue con su carrera política.

Añadió que no ha mantenido contacto con Alfonso Sánchez García y externó que en caso de que recibiera alguna propuesta para sumarse a la administración municipal no lo haría, debido a que yo participe en la elección para ganar, no para obtener un trabajo en la administración pública.