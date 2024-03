Sheinbaum no debe ser presidenta porque abandonó a las mujeres: Xochitl Gálvez

La candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, afirmó que su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum no merece ser presidenta de México, porque no ha sabido gobernar para ellas y las ha abandonado.

Así lo dijo ante unas cinco mil mujeres de todos los extractos sociales representantes de los partidos PAN, PRI y PRD que abarrotan el salón Pepsi Center, para apoyar a Xóchitl Gálvez candidata a la presidencia de la República y a Santiago Taboada candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

Entre tamboras, porras y ondeo de banderas azules, rojas y amarillas, el auditorio se llenó de mujeres que acudieron para escuchar las promesas de Xóchitl Gálvez, y que muchas aprovecharon para tomarse la foto y abrazar a la mujer del huipil y en tanto unos pasos atrás lo secundaba Santiago Taboada.

En el templete ya los esperaba Cynthia López Castro y Verónica Juárez, ambas candidatas al senado de la República, así como mujeres de diversas organizaciones.

“Una mujer que rompe el techo de cristal, pero deja que le caigan los pedazos a sus compañeras no debe ser presidenta”, advirtió la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México.

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Continuó: “No es suficiente que llegue una mujer a la presidencia si esta no va a gobernar para las mujeres y hoy sabemos que Claudia Sheinbaum traicionó a las mujeres, se ha dedicado a decir que es tiempo de las mujeres, pero no se quiere separar del proyecto de destrucción de López Obrador.

"Claudia ha guardado silencio cuando han quitado los apoyos de las mujeres como las estancias infantiles las escuelas de tiempo completo, cuando se quitó los apoyos para el seguro popular para las mujeres que sufrían cáncer y lo siguen sufriendo y muchas de ellas desafortunadamente han muerto.

Mencionó que todas quieren que caiga el patriarcado “por eso trabajamos en propuestas con el apoyo de muchas ustedes que ayudaron a elaborar las propuestas”.

Xochitl lamentó que en la marcha del 8 de marzo el gobierno haya quitado la bandera de México del Zócalo, a donde llegaron miles de mujeres que marcharon para defender sus derechos.

“Por supuesto que vimos miles de mujeres marcar por Paseo de la Reforma, y cuando llegamos al Zócalo no estaba la bandera, no estaba cuando marchamos por la democracia y no nos pone la bandera cuando las mujeres marchan por sus derechos, pero eso si había gases lacrimógenos para recibir a las mujeres que luchan que marchamos sus derechos marchan para reafirmar que tenemos voz y dicen que así para no molestar al presidente en su Palacio, las mujeres exigen seguridad libertad y exige igualdad y el gobierno no ha querido escucharla la violencia que vivimos”.

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Xochitl Gálvez leyó su decálogo de diez puntos para las mujeres en su gobierno entre los que se encuentra vivir sin miedo, nueva tarjeta de 5 mil pesos para apoyar a mujeres en situación delicada, sistema nacional de cuidados, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, médicos en tu casa, universidades de la vida para que adultos tengan mejor vejez, niñas con becas y habrá becas especiales para mujeres que quieran estudiar una ingeniería o matemática.

Apoyo total a mujeres con cáncer, pues ni una más morirá por no haber sido tratada a tiempo, además apoyará a mujeres embarazadas hace que sus hijos tengan seis años, otro punto será que habrá vacunas para el papiloma humano para niñas de menores de edad y promete anticonceptivos de los más modernos y orientación vocacional sobre la reproducción sexual.

También Xóchitl Gálvez prometió ayuda económica a las mujeres, por lo que abrirá un programa para que las mujeres se vuelvan, empresarias e inviertan, una brecha laboral para mejorar sus condiciones de vida.

Otro tema es que no habrá ningún feminista más y se aplicará la de tres a quienes no cumplan con la pensión alimentaria, en ese sentido advirtió “3 de 3 ningún agresor en el poder”, pues hará que se cumpla la ley.

En el tema de las indígenas y afro mexicanos, Xóchitl Gálvez dijo que ningún uso o costumbre puede estar por encima del derecho de las niñas indígenas, por lo que también regresará las casas de la mujer indígena que desaparecieron durante este gobierno, habrá apoyos totales a las mujeres de la diversidad sexual y las mujeres migrantes. Aran Tizar el acceso a la alimentación.”.

Xóchitl Gálvez pidió a las más de 5000 mujeres que se concentraron en este escenario que le apoyen con su voto y les pidió que también lleven el mensaje a los demás conocidos para que voten por ella y le hagan presidenta.