Acusa CMIC exclusión en plan de obras

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) no fue invitada para la planeación de los 39 proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, los cuales son obra pública.

“Se nos hizo raro que no estuviera la CMIC y sí grandes empresarios, pero la industria de la construcción en este momento no se contempló. A mí no me invitaron a ninguna reunión. ¿Por qué? No sé, no tengo razón, no creo que sea porque no proponemos”, aseveró Eduardo Ramírez Leal, presidente de la CMIC.

El lunes, el Gobierno Federal, de la mano del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presentaron un nuevo acuerdo para la inversión en infraestructura que plantea 39 proyectos.

El presidente de la CMIC aplaudió que el Estado pacte inversiones que son muy necesarias para el país, pero demandó inclusión para la industria de la construcción, tanto para grandes como para las más pequeñas empresas que representa el organsimo.

Enfatizó que es necesario dejar de ver como primera opción a las grandes empresas para dar paso a contrataciones directas con las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes reciben precios muy bajos por su trabajo y en los plazos que determinan las grandes compañías.

“La industria de la construcción no está molesta, está lo que sigue de eso. Muy molesta porque entonces nuevamente sólo se le está dando oportunidad a las grandes empresas”, acotó.

El listado que presentó el gobierno ya contempla a las empresas mexicanas Pinfra, Coconal, Grupo Ideal, Mexicana de Técnicos en Autopistas (Meta) y la española Aldesa. Todas con experiencia transexenal en proyectos gubernamentales.

Eduardo Ramírez añadió que esperan que los contratos se den mediante concursos, por encima de adjudicaciones directas y donde se dé piso parejo a todas las constructoras del sector.

Por su parte, Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del CCE, aclaró que si bien no se invitó a una mesa de diálogo al presidente de la CMIC, sí se propusieron los 242 proyectos de infraestructura de la industria de la construcción.

Señaló que este listado, que representa inversiones superiores a los 300 mil millones de pesos, se encuentran dentro “de todo el menú que está analizando la Secretaría de Hacienda”.