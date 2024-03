AMLO exige a Salinas Pliego pruebas de corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, presentar pruebas de las extorsiones que según el empresario realizan funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

“Con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está pensando que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas actuamos, nosotros hicimos un compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, respondió López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Salinas Pliego compartió el martes por la noche un video en su cuenta de X donde acusa que funcionarios del SAT extorsionan a empresarios.

“El SAT con su actual administración se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Entonces llegan, te ponen una cuenta gigante y luego dicen: ‘bueno, si me pagas la mitad te la perdono’. Y nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración”, dice en el video.

Salinas Pliego asegura que paga impuestos, contrario a la versión del Gobierno federal que hoy acusó que Grupo Salinas debe 63 mil millones de pesos al SAT.

"No es cierto, pagamos muchísimo. Yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos. Mis empresas también lo hacen, entonces nada más falso. Grupo Salinas paga y paga muchísimo".

En la conferencia matutina de hoy, Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, dijo que Grupo Salinas tiene adeudos por 63 mil millones de pesos con el fisco.

"Estos adeudos se encuentran en cuatro empresas en 17 juicios y todos fueron auditorías de 2008 a 2018 y son adeudos que fueron observados por el SAT por 38 mil millones de pesos, pero hoy por inflación y recargos, a corte de hoy serían 63 mil millones de pesos".

Las empresas del Grupo Salinas adeudan al SAT 63,000 mdp de impuestos y recargos: 53,000 mdp de 17 juicios a 4 empresas de 2008 a 2018. El @GobiernoMX subirá a su portal de internet toda la información fiscal desglosada, a fin de que ciudadanos y especialistas tengan información. pic.twitter.com/sR4pJ5NLeQ — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 20, 2024

El empresario también se refirió a la toma del campo de golf de Huatulco por parte de la Guardia Nacional, del que Salinas es concesionario desde 2022.

“El mejor ejemplo de cómo por un berrinche actúan de manera facciosa y arbitraria es lo que pasó con el campo de golf en Huatulco. Algún creativo del equipo de Ramírez o a lo mejor a él mismo se le ocurrió que sería bueno despojarme a mí del campo de golf, y al respecto qué les voy a decir. Por favor, yo puedo jugar golf en cualquier campo del mundo, no tengo que ir a Huatulco”, dice Salinas en el video.