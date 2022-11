AMLO planea ir ante el T-MEC para frenar presiones de EU sobre maíz transgénico

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitirá presiones de Estados Unidos para que se importe maíz amarillo o transgénico de ese país a México, luego que se entrevistó con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack.

"Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que se sostiene es transgénico, para el consumo humano. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano", declaró López Obrador en la conferencia de prensa matutina de este martes.

Puedes leer también: EU podría acudir a T-MEC en disputa sobre maíz transgénico con México

Subrayó que espera llegar a un acuerdo con ese país y recalcó que México “no está cerrado” a dirimir esta diferencia en un panel del Tratado de Libre Comercio entre Mexico, Estados Unidos y Canadá (T-EMEC).

En este sentido, advirtió que “si no se llega a ese acuerdo, pues hay paneles, y no alarmarnos y se acuda a un tribunal, pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud”.

Tom Vilsack dijo ayer, tras reunirse con el Presidente, que aprecia que participe en un diálogo productivo y resaltó que las reuniones “dieron espacio para plantear las profundas preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos y de los productores en torno al decreto de 2020 del presidente López Obrador para eliminar gradualmente el uso y la importación de maíz biotecnológico y otros productos biotecnológicos para enero de 2024”.

Vilsack acusó que dicho decreto de México perfila eliminar gradualmente la importación de maíz de su país y tiene el potencial de “interrumpir sustancialmente el comercio, dañar a los agricultores de ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos”.

Por lo anterior, sostuvo que se debe “encontrar un camino a seguir pronto y subsanar, sin ambigüedades, la falta de una resolución aceptable del problema".

Dijo también que, de lo contrario, el gobierno que representa “se vería obligado a considerar todas las opciones, incluida la toma de medidas formales para hacer valer nuestros derechos legales” bajo el T-MEC.

Finanzas Más de 700 mil pequeños agricultores reciben fertilizante gratuito

Dejó muy claro que la prohibición de las importaciones de México causaría pérdidas económicas masivas tanto para las industrias agrícolas como para los ciudadanos de México, como una carga injustificada para los agricultores estadounidenses.

Justificó el burócrata estadounidense que la eliminación gradual de los productos biotecnológicos, como se describe en el decreto de México, también podría “sofocar las importantes innovaciones que necesitamos para ayudar a nuestros agricultores a adaptarse a un clima cambiante”.

Dijo que tras el encuentro con el presidente tabasqueño “se ha avanzado un poco” y López Obrador “reafirmó la importancia de las importaciones de maíz amarillo para la seguridad alimentaria de México”.

También se discutió un posible proceso en el que ambos países puedan intercambiar información y entablar un diálogo para garantizar la seguridad de los productos biotecnológicos.

"Esperamos tener una propuesta del equipo del presidente pronto y la evaluaremos de cerca. Si bien no tenemos una solución a mano, seguiremos colaborando con México en este importante tema”.

Por su parte, el presidente López Obrador dijo hoy que “se le dio toda la información (a Visack) y se está buscando una salida” al conflicto.

Asimismo, subrayó este martes el presidente mexicano que se debe privilegiar la salud de la gente antes de las ganancias económicas y consideró que el maíz amarillo se hizo para forraje de ganado, por lo que Mexico está planteando a EU que en ese caso, se le dé un plazo para revisar el contenido de ese tipo de maíz.

Reiteró que se quiere conocer si no es dañino para la salud, “aun cuando se use como forraje, eso lleva tiempo”, por lo tanto su Administración ofreció a la Casa Blanca ampliar el plazo a dos años para el caso de la importación de maíz amarillo a México, “o sea, se puede importar, pero no para consumo humano, no aceptamos maíz transgénico para consumo humano".