Aprueban bloqueo a sitios de internet que no le cumplan al SAT

Los usuarios mexicanos podrían despertar un día sin poder acceder a los servicios de Google o a sus redes sociales, debido a una nueva disposición sobre plataformas electrónicas en la Ley de Ingresos.

Los legisladores aprobaron el bloqueo temporal de servicios digitales, es decir, que aquellas empresas de internet que no residen en México pero que ofrecen sus servicios pueden ser desconectadas si incumplen con el pago de impuestos.

“Cuando los contribuyentes prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero sin establecimiento en México incurran en omisiones fiscales graves se puede llevar a cabo el bloqueo de acceso a Internet de sus servicios”, dice la ley.

La legislación establece entre las omisiones que la plataforma no se inscriba en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT, no designe un representante legal y un domicilio en territorio nacional o no tramite su firma electrónica avanzada.

Incumplir con estas acciones “dará lugar a que se ordene el bloqueo temporal del acceso al servicio digital del prestador de los servicios digitales”.

El bloqueo, agrega, se realizará por conducto de los proveedores de internet y se mantendrá hasta que la plataforma cumpla con dichas obligaciones.

Sissi de la Peña, gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), señaló que esta medida desconectaría a sitios como Google, Facebook o Amazon, y a todos los servicios ligados a estas plataformas. De incumplir con el mandato, dijo, las páginas marcarían un “error” una vez desconectadas.

Las plataformas no evaden impuestos, fungen como retenedoras, el SAT las usa para recolectar impuestosSissi de la Peña / Directiva de Alai

De esta manera, los usuarios ya no podrían acceder a su correo de Gmail o comprar algún bien por Amazon, lo que la directiva aseguró impactará tanto a la economía como a la libertad de expresión.

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 70 por ciento de la población usa internet.

Los principales usos son entretenimiento, acceder a contenidos audiovisuales, comunicarse, obtener información, capacitarse, interactuar con el gobierno y realizar compras u operaciones bancarias.

La desconexión de una plataforma, comentó De la Peña, impediría que los usuarios accedan a contenidos, así como hacer compras por internet, y en la libertad de expresión, en caso de las redes sociales.

“Es muy preocupante porque más que un tema de cumplimiento fiscal, el impacto negativo que va a tener es en un tema de coartar la libertad de expresión y atentar contra los derechos humanos de los usuarios”, comentó la directiva.

De la Peña subrayó que no se trata de un impuesto a las plataformas, sino a los usuarios. “Las plataformas no evaden impuestos, fungen como retenedoras, el SAT las usa para recolectar impuestos y aquellas que no quieran fungir como retenedoras son a las que van a desconectar”.

LUZ VERDE

Ayer, los diputados aprobaron las enmiendas del Senado que estipulan reducir de 2.8 a 2.1 por ciento , la retención de ISR para servicios de transporte como Uber y DiDi; en el caso de venta de bienes y servicios por internet, como Mercado Libre, Amazon o Netflix, la tasa se estableció en uno por ciento de ISR; finalmente en el caso del ISR al servicio de hospedaje, como Airbnb, se respetó la reducción del Senado de cinco a cuatro por ciento.

Con información de Rafael Ramírez