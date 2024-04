Banco BASE atraerá a empresas asiáticas

Banco BASE busca empresas en Asia que quieran invertir en México y a las cuales acompañar con crédito y experiencia en el mercado nacional. Para ello, la institución abrirá este año una oficina de representación en Shanghái, China, la cual realizará tareas como las que hacía ProMéxico, organismo desaparecido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Lorenzo Barrera, CEO de Grupo Financiero BASE, detalló a El Sol de México que la idea de esta oficina es poder captar a más clientes en el continente asiático y traerlos de la mano para que establezcan sus operaciones en México.

Te puede interesar: Acapulco recibe a banqueros tras Otis

“Se trata de estar más cercanos a clientes que muestran interés en México y hacerles la vida más sencilla cuando lleguen (…) ya no tenemos a ProMéxico, hay que hacerlo nosotros ahora”, dijo el directivo en el marco de la 87 Convención Bancaria en Acapulco.

Barrera aseguró que cada vez hay más interés por parte de compañías en Asia, Estados Unidos y Europa por invertir en el país para ampliar sus plantas de producción o abrir nuevos complejos, como resultado de la relocalización de empresas tras la pandemia del Covid-19, fenómeno conocido como nearshoring.

“Son clientes que están buscando un banco y hacer historia crediticia porque van a seguir creciendo en México. No vienen por un año o dos, vienen para operar por 10, 20 o 30 años, al menos”, aseveró el directivo.

Platicó que tan sólo en el último año, Banco BASE ha otorgado créditos a unas mil 600 compañías asiáticas, estadounidenses y europeas que llegaron al país para ampliar o abrir nuevas plantas en los sectores automotriz, de electrodomésticos, aeroespacial e, incluso, comercio y servicios.

“Principalmente se han enfocado en el norte. Nuevo León, Coahuila, un poco en Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, son los estados más favorecidos, la cercanía con Estados Unidos es un factor clave para ellos, así como las universidades que hay en la región, la infraestructura y la seguridad que gozamos hasta cierto punto”, contó.

No obstante, consideró que en el mediano y largo plazo otras regiones comenzarán a ser atractivas, como el sur sureste, gracias a proyectos de infraestructura como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), por lo que será tarea del Banco BASE en China orientar a las firmas asiáticas sobre sus opciones.

Barrera destacó que en el caso de Asia, principalmente de China, hay empresas del sector automotriz que quieren operar en México tras el encarecimiento de costos de transporte y los conflictos del gobierno estadounidense con el gigante asiático.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El boom por el nearshoring en México se va a extender todavía por cuatro o cinco años más, por lo que consideró que el país debe seguir ofreciendo garantías como la independencia del banco central, continuidad macroeconómica y crecimiento estable. Consideró que hay áreas de oportunidad en materia de infraestructura y seguridad, así como de mano de obra calificada. Sobre el próximo cambio de gobierno, dijo que en los últimos años ha habido estabilidad y que no es un tema que preocupe a los inversionistas.

“Muchas empresas siguen llegando a México, hay mucha confianza, no ha parado el interés por establecer plantasen el país, no les molesta o preocupa el tema de las elecciones; vienen inversiones a largo plazo y no les interesa qué gobierno esté”, concluyó.