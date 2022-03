Banorte esperará hasta ver los datos de Banamex

Banorte no se precipita. Su director, Marcos Ramírez Miguel, no duda en señalar que sobre el tema Banamex la respuesta es la misma que hace unos meses: “Apenas estamos viendo si le vamos a entrar o no. Todavía no abren el cuarto de datos y hasta que vayamos, entremos, veamos, analicemos, vamos a poder decir si seguimos en el proceso, si entramos o no”.

—¿Por qué no han avanzado? ¿Mucha carga de trabajo?—, se le insiste.

➡️ Banca comercial debe arriesgar más con pymes: Clouthier

Finanzas La banca mexicana se pinta de verde

—No depende de mí, depende de que se libere la información en Citi, que no se ha liberado. Nos tenemos que adaptar a su proceso y con base en ello vamos a ir discerniendo para saber si le entramos o no.

El deseo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de “mexicanizar este banco”, hizo pensar a muchos en Banorte, el único de los grandes bancos con capital nacional y solidez financiera. Pero de acuerdo con Marcos Ramírez, no hay nada nuevo sobre el tema.

El banquero prefiere explayarse en lo que describe como el futuro de la banca: La hiperpersonalización y digitalización de los servicios.

“Nuestro lema es renovarnos o morir y tenemos que ser los mejores hacia la digitalización. Empezamos un proyecto que se llama 20-20 y la verdad se cumplieron con todos los objetivos. Vino la pandemia y opacó los resultados de alguna manera, pero se quedó lo que sí debería de haberse quedado, que es todo lo que hicimos en tecnología.

“Sobre esa plataforma (20-20) lanzamos lo que llamamos 1, 2, 3, precisamente ser el primero en tecnología para el año 2023. Y tecnología no quiere decir que nosotros tengamos la más cara, ni quiere decir que gastemos a lo tonto, quiere decir que nuestros clientes estén hiperpersonalizados, que les sea muy fácil tener el banco en minutos".

La idea, dice el banquero, es conocer hasta el más mínimo detalle de sus usuarios, sus necesidades y hasta sus fechas de pagos de otros servicios.

Al cierre del año pasado, el banco acumuló seis millones de clientes digitales, 4.6 millones en banca móvil. En medio de la pandemia, 78 por ciento de los turnos solicitados para atención en sucursales se generaron a través de WhatsApp.

“Estamos metiendo todo para que sea súper amigable tener ahí todo tecnificado. La hiperpersonalización quiere decir que dentro de poco, pues no vas a ser el cliente 23, vas a ser Miguel Ángel y tienes estos requerimientos: Tiene crédito hipotecario, tiene sus vencimientos, tiene este tipo de familia, y darle a cada quien lo que cada quien necesita.

“La hiperpersonalización es el futuro de todos los bancos. Aquí nosotros queremos ser los primeros”.

No será fácil, reconoce el banquero. A los humanos nos cuesta trabajo cambiar. “Estamos medio acostumbrados y luego si no ves el papel amarillo uno se espanta.

“Sabemos hacia dónde queremos ir, las herramientas están ahí y es un tema de velocidad, de decir ‘sí queremos y queremos ser los mejores y los primeros y aventarnos súper bien’, porque tampoco puedes andar jugando con experimentos.

“No podemos jugar con el dinero de nuestros clientes y por eso los procesos de tecnificación se tienen que hacer rápido, pero a la vez bien”.

—¿El país ya está listo para tener una moneda digital o aún estamos en pañales?—, se le pregunta sobre el plan anunciado hace poco por el Banco de México.

—Hay países que ya van a ser 100 por ciento digitales en un cierto tiempo, igual que el mundo ya se puso de acuerdo en que vamos a estar descarbonizados para el año 2050, pues lo mismo va a pasar eventualmente con las monedas.

Recuerda: “Antes todo mundo traía moneditas y ahora ya puedes ir con tu tarjeta de crédito a muchos lados. Yo creo que el tiempo lo van a marcar los usuarios. Por mucho que presione la banca en México, pues esta es la costumbre. Yo creo que los jóvenes están más dispuestos a usar las monedas digitales que la gente mayor y tenemos que ir respetando eso.

“Tenemos aquí en el banco un modelo que es infalible, le llamamos la aplanadora. Y la aplanadora quiere decir que por cualquier puerta que quieras entrar nosotros te podemos recibir, no te vamos a forzar a que seas digital, no te vamos a forzar a que seas call center o corresponsal.

“Vamos a decir 'si quieres el modelo digital, aquí está', lo mismo con cajeros, corresponsales, y otros. No hay manera de que se escape el cliente, porque de cualquier manera lo vamos a atrapar. El que manda es el cliente, no es el banco”.

Es un tema de velocidad, pero el hecho ineludible es que nos vamos a digitalizar, de una manera u otra, dice el banquero.

“No tengo la bola de cristal y no sé la fecha en que se va acabar el dinero físico, pero yo creo que en muchos años lo vamos a ver en un museo de antropología. Van a decir ‘Mira, estos se llamaban billetes y funcionaban para el intercambio de bienes’.

“Hacia allá vamos. Una vez que ya pruebas el mundo digital ya cuesta mucho trabajo que te regreses al otro, va a ir avanzando y avanzando, cada país irá a su ritmo”.