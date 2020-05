CCE pide a México dejar atrás diferencias ante crisis por Covid-19

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a México dejar atrás las diferencias, y señaló que ante el enemigo común de la pandemia, "solidaria, fraternidad, generosidad, y toda aquella virtud que en nuestro país ha sido característica y que podemos construir".

El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, acompañado por la cúpula que integra al organismo empresarial, destacó que "la eficacia, la coordinación y la unión entre nosotros, son las ideas que deberían hacernos transitar para poder disminuir los efectos negativos de esta crisis".

Planteó que no preocupa el hecho de tener algunas recomendaciones que pueden ser diferentes, "lo que preocupa es que no tengamos los consensos para poder transitar en todo lo que sí estamos de acuerdo en conjunto, que tenemos muchos más áreas de acuerdo que cualquier área en que podamos tener nosotros un pequeño o gran desacuerdo".

En reunión con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, afirmó que un México unido es un México fortalecido, un México en donde podamos estar teniendo la defensa contra un solo enemigo, dejar atrás los momentos de diferencias, y ya habrá vientos para podernos hacer importantes y presentarnos ante la población como visiones del México que queremos.

"Pero cuando tenemos un enemigo común, lo que debería de haber es solidaria, fraternidad, generosidad, y toda aquella virtud que en nuestro país ha sido característica y que podemos construir".

Durante la reunión virtual apuntó que "no necesitamos ni buscamos consensos al cien por ciento, necesitamos verdaderamente tener visiones al cien por ciento y la visión que tengamos en conjunto sea la visión de bienestar de nuestro país y de tratar de disminuir los efectos negativos que podría tener la crisis".

Salazar Lomelín dijo que ser eficientes y eficaces va a ayudar a disminuir los efectos de una crisis que no buscábamos.

"Es la primera vez en la historia de la humanidad que todos los países del mundo se auto-infringieron una crisis para resolver un problema de salud; nos hemos provocado un problema económico, nadie lo estábamos buscando".

En el caso particular de México, contó el empresario, tan acostumbramos en los años 70 y 80 a movernos en situaciones críticas en la parte económica y que tenemos una enorme experiencia, por primera vez esta crisis no tiene un origen económico, no es déficit del sector público, de cuenta corriente, ni tampoco es una crisis de inflación.

En el mes de febrero las compañías eran solventes, operaban y trabajaban y hoy dos meses después "estamos total y absolutamente preocupados", si esa solvencia se va a mantener y cómo se debería de mantener en el tiempo. No hay duda que tenemos que ser eficaces y eficientes en la manera en que podemos regresar a la nueva normalidad y cómo vamos a poder conectar estas operaciones de la mejor manera.