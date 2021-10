Citibanamex advierte reducción de 30% en ingresos de Afores por tope de comisiones

El tope de comisiones para las Afores de 0.57 por ciento reducirá hasta en un 30 por ciento los ingresos de las administradoras, advirtió Citibanamex.

“Claramente es un reto para el manejo de las Afores, en su aspecto de inversión y manejo financiero. Es un reto que se está viendo y platicando abiertamente con reguladores respecto a las alternativas para tener e incrementar la eficiencia en el manejo de la Afore y su crecimiento”, comentó Manuel Romo Villafuerte, director general de Citibanamex, en conferencia de prensa.

➡️ Un ajolote en el nuevo billete de 50 pesos

Ayer, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) publicó que en 2022 ninguna Afore deberá cobrar más del 0.57 por ciento a los trabajadores por administrar sus recursos.

Con ello, las 10 Afores que hay en el país deberán cobrar una comisión igual o menor a sus usuarios, la cual está alineada con los estándares del sistema de pensiones de Chile, Colombia y Estados Unidos.

➡️ Facebook ya tiene nuevo nombre: Mark Zuckerberg presenta el metaverso

Tope de comisiones a afores, ¿una mala decisión?

Esta nueva metodología no fue bien recibida por el gremio, ya que argumentó que provocará afectaciones financieras a cada Afore, al igual que la competencia en el mediano plazo.

“La disminución paulatina de las comisiones a través de una revisión periódica es la mejor alternativa para mantener y asegurar buenas condiciones de servicio y rendimientos para los trabajadores”, señaló la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), que encabeza Bernardo González Rosas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Según el banco que dirige Manuel Romo Villafuerte, que cuenta con la Afore Citibanamex, el tope de las comisiones afectará directamente a las administradoras, por lo que descartó problemas directos hacia el ahorro de los trabajadores.

“Yo me imagino que otras Afores pudieran tener impacto, pero no me gustaría especular ahí, depende de la fortaleza y escala de las Afores y yo creo que una caída del 30 por ciento de los ingresos es un tema complicado”, precisó Romo Villafuerte.