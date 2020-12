Disruptores | Cómo salvar una pyme y no morir en el intento

Los locales cerrados que abundan en las calles y las personas sin empleo durante los últimos meses son síntomas de un mal profundo que aqueja a las pymes en México, platican los emprendedores Hector Uribe y Keelby Tiellery: la falta de preparación y resilencia para tiempos difíciles.

“Las pymes no pensaron en que iba a haber una pandemia, pero esto te habla también de su fragilidad financiera. ¿Cómo es posible que no aguanten seis meses con capital de trabajo para financiar la operación?

“Si antes era necesario, hoy es el momento más crítico para atenderlas. Si no tenemos cuidado de las decisiones que tomen las pymes, si no refrescamos su mirada estratégica, lo que va a venir a provocar es algo más catastrófico en la economía de lo que hoy estamos viendo”, platican los emprendedores.

Por eso es que su emprendimiento, XBA, pretende darle a las pymes que están enfrentando problemas durante estos tiempos inciertos una ayuda que hoy sólo está disponible para grandes empresas o potenciales unicornios de la tecnología.

XBA es un sistema de asesoría en línea que ayuda a las pymes a resolver problemas de su vida cotidiana mediante tecnologías como la inteligencia artificial, machine learning y crowdconsulting.

Cualquier pequeña y mediana empresa puede acceder a la app de XBA y comenzará a interactuar con un chatbot al que le presentará alguna duda o problemática de su operación del día a día. Éstas pueden ir desde la validación de su modelo de negocio, dudas fiscales, procesos de contratación y despido, salud financiera, problemas de liquidez y tamaño de mercado, entre muchas otras.

La idea es que el pequeño empresario entable de manera gratuita una conversación como si lo estuviera haciendo con un consultor de negocios, legal, recursos humanos o de contabilidad y resuelva sus dudas.

Según sus fundadores, este chatbot guarda en su tecnología 80 mil posibles respuestas dependiendo de las variables que el emprendedor someta a su consideración, equivalentes a 10 mil horas de consultoría en cada diagnóstico. “Lo que va a ser nuestro robot es entender lo que tú le estás planteando y te va a dar alternativas de solución”, explican.

En una segunda etapa y ya bajo un modelo con costo, el pequeño empresario puede agendar videoconferencias para ahondar en las respuestas a sus problemas y plantearle otras dudas a asesores profesionales en temáticas específicas.

Estos profesionales son personas que han emprendido, dirigen alguna empresa o son reconocidos especialistas en los pormenores del emprendimiento provenientes de escuelas como la Columbia Business School, la Universidad de Londres, el IPADE, la Anáhuac, la EGADE y la UNAM, por mencionar algunas.

De acuerdo con Hector y Keelby, estos profesionistas suelen cobrar 20 mil pesos la hora por un servicio de consultoría, lo que ha dejado fuera a pequeñas y medianas empresas que no pueden costear un servicio así.

Según explican, por su alto costo, este tipo de servicios de asesoría empresarial ha estado limitado a grandes empresas mediante reputadas firmas de consultoría como KPMG o PWC; mientras tanto para las startups y posibles unicornios existe todo un ecosistema de asesoría y aceleración con inspiración en Silicon Valley que no considera a la pymes clásicas entre sus intereses por no resultar suficientemente lucrativas.

“Cuando una pyme se encuentra en una problemática de negocio es muy común que su principal asesor sea el contador, el amigo o el compadre. En cambio, estamos buscando poner conocimiento profesional por primera vez a disposición de las pymes, (...) que puedan acceder a expertos de negocio basados en su necesidad y no por sus capacidad de bolsillo. Básicamente es democratizar la consultoría en Latinoamérica”.

Esto resulta relevante para la economía nacional en su conjunto, pues las pymes representan 90 por ciento de las empresas del país; sin embargo, apenas 80 por ciento de todas las empresas reciben algún tipo de asesoría.

Cuando una pyme recibe asesoría en sus primeros cinco años de vida –conocido como el Valle de la Muerte de las pymes por asesinar a la mitad de ellas– su probabilidad de éxito aumenta 350 por ciento.

“Las pymes están tan agobiadas en su operación, en el día a día, que no alcanzan a levantar un poquito el cuello para detectar que tienen una problemática. Si logran meter la primera y segunda velocidad ya no hay forma de que puedan escalar a la tercera y cuarta, se quedan enclutchadas, sin moverse”.

Héctor Uribe y Keelby Thellery, fundadores de la plataforma XBA / Foto: Roberto Hernández

DISRUPCIÓN PANDÉMICA

Hector Uribe es un asesor empresarial con 20 años en firmas como CoSphere y On-Strategy, mientras que Keelby Tiellery es un ejecutivo de larga carrera dentro de BBVA en el segmento de banca para pymes.

Luego de conocerse durante un MBA en Negocios en el IPADE, los hoy socios conocieron en Londres sobre el modelo gubernamental inglés de aceleración, coacheo y financiamiento al emprendimiento basado en las economías compartidas y el crowdconsulting.

“Nos llamó la atención y vimos cómo podíamos traer este modelo a México. Hay un gran mercado que no se ha podido capitalizar, expertos hay, pero pensar en que apoyen a una pyme, la vas a matar por su costo, mientras que para el experto no es sostenible”.

Según cuentan, para febrero de 2020 habían apalabrado 23 millones de pesos en inversión para la expansión del modelo de XBA en México, mismos que se convirtieron en polvo cuando la pandemia llegó al país un mes después. Gracias al apoyo del gobierno de Aguascalientes que se interesó en acercar la herramienta a su ecosistema emprendedor, XBA pudo sobrevivir los meses de marzo y abril, lo que finalmente les dio oxígeno para recibir inversión por parte de capital colombiano que pretende llevar la solución a su país.

Según explican los socios, este difícil comienzo para XBA les ayudó a sensibilizarse aún más sobre las consecuencias que la pandemia está teniendo para el pequeño empresario.

De acuerdo con Hector y Keelby, estos meses no sólo han representado la mortandad de miles de pequeñas y medianas empresas en México sino que también hay profundos cambios de hábitos en el mercado y los consumidores, como lo son el home delivery y la compra de productos de primera necesidad.

Asimismo, de acuerdo con los entrevistados, hay una “fiebre por emprender” en México, ya sea derivada de la pérdida de empleos o por la expansión del mercado en soluciones digitales. Sin embargo –dicen– son pocas las personas que realmente tienen la formación y asesoría para sobrevivir en un mundo más hostil para el pequeño empresario.

El chatbot de la empresa es totalmente gratuito y tiene más de 80 mil respuestas para los dueños de pequeños negocios / Foto: Roberto Hernández

Las pymes que no han muerto –señalan– deben de tener la capacidad para hacer ajustes rápidos a sus modelos de negocio y de operación interna, así como para poder destacarse en entre la competencia emergente.

“Esto pasa por temas que van más allá de lo digital y que si no se resuelven la pyme se va a estrangular. No es sólo poner una tienda digital, es preparar tu cadena de valor, al personal que va a hacer entregas y atender las llamadas, quién va a ser el responsable de asignar la estructura para atender esos pedidos que llegan por Mercado Libre y por Amazon. A la pyme la tienes que ayudar desde abajo”.

“Hay temas fuera de lo digital que aún no están soportados en la pyme. Hoy en una gran muestra de pymes la mayor tecnología que utilizan se llama Excel, y si tú quieres manejar todo tu modelo operativo en hojas de cálculo hay una gran probabilidad de riesgo y de fracaso”.

Según Hector y Keelby, este contexto es suelo fértil para un servicio como el de XBA, en el que alguien con experiencia se siente con las pymes a platicar sobre los cambios que deben emprender para seguir con vida.

Así, en el corto plazo la principal estrategia de expansión de XBA en Latinoamérica es acercarse a grandes empresas para que habiliten la solución a su red de proveedores, distribuidores y franquicias; plan que también implementará en Colombia a partir del segundo semestre de 2021, primera parada fuera de México.

En tanto, el plan es convertir a XBA en un all in one en cuanto a soluciones para pymes, con su sistema de asesorías acompañando a herramientas digitales de gestión de negocio y recursos que actualmente se encuentran en desarrollo.

“Hay una parte de la historia que casi nadie cuenta, la fortaleza de la pyme es sinónimo de bienestar de las grandes empresas. Entre más crezcan las pymes hay más beneficio hay para las compañías por que las fideliza y les permite atraer a más clientes pyme.

“Justo este momento es muy valioso para focalizar el esfuerzo que está haciendo todo el ecosistema y destrabar el crecimiento en las pymes (...) y ese es el gran valor que vemos estamos aportando, en cómo las llevamos de la mano”, concluyen los emprendedores.

