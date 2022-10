Duerme y despierta con tenis

Haber esperado durante cuatro días afuera de una plaza comercial el lanzamiento de los famosos tenis Yeezy Adidas Zebra no es nada para Erick Pompa. “Dormía con una cobija acompañado de unos amigos, pero no ha sido la única vez, he hecho una gran cantidad de filas por unos tenis”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

El precio de los famosos Yeeze es de 20 mil 725, pero no había nada que lo detuviera porque ya estaba acostumbrado, pues lo hizo también afuera de la tienda de Adidas de la colonia Condesa donde sólo pasó dos noches, y en otras sucursales de las marcas más prestigiadas.

“Los encargados de la Plaza Toreo eran buena onda y nos dejaban pasar al baño, pero los vecinos de la Condesa eran más especiales y les molestaba que estuviéramos ahí”.

Esto no lo considera una adicción por los sneakers, sino una adicción por las compras, misma que se fue convirtiendo en un negocio millonario que lo ha llevado a conseguir un prestigio y gran popularidad en las redes sociales. Así logró abrir su propia tienda, Pompa Street, dedicada a los aficionados del calzado deportivo de lujo, que incluso ha sido visitada por gente como el rapero Aczino.

“Crecí con los sneakers, nosotros le llamamos a esto sneakerlife; es estar sumergidos en el mundo de los tenis, despertar y ver tenis, comer y ver tenis, dormir y soñar con ellos.

Hace menos de diez años no era bien visto usarlos, pero hemos quitado ese tabú y ya vemos a personas casándose, gente en restaurantes y bares, poco a poco los hemos adoptado como parte de nuestro estilo vida y para cualquier ocasión.

“Incluso los vemos en desfiles de moda, ahora las marcas le han apostado a esto en todo el mundo”, dice Pompa.

Afirma que la cultura del sneakerhead va más allá de saber de modelos especiales y colaboraciones únicas, pues se trata de percibir cómo ha evolucionado el mundo a partir del significado de lo que calza.

Desde los legendarios Converse All-Star originales de 1917, hasta el vuelco que le dieron a esta industria Michael Jordan, Tinker Hatfield y Run-D.M.C., todos son nombres que se han consagrado en la cultura pop y en el mundo de los sneakers.

Su historia

A sus 26 años, Erick recuerda que de niño podía pedir a sus papás un solo regalo al año en su cumpleaños, eso de Los Reyes o Santa Claus no existía, pero ahorraba también para comprarse otro par.

“Recuerdo que el primer par que vendí eran unos Puma que me vendió mi primo, ya usados y gastados; los lavé, me los puse para ir a la prepa y saliendo de clases los vendí, así empecé a conseguirle algunos pares a mis amigos que sin darme cuenta se convirtieron en mis primeros clientes.

“Los que más me gustaban de niño eran los dorados con blanco que traía Ronaldinho, eran los famosos Nike Total 90. Después entré a la universidad a estudiar economía y cuando tenía más entrada económica, empecé a comprarme los tenis que quería, pero me di cuenta de que era importante cambiar esa pasión y convertirla en mi propia marca, y así surgió Pompa Street, con la que inicié el camino de empresario”.

Llegó a tener 100 piezas, pero ahora sólo conserva la mitad para él. “Ya no me late usarlos sino conseguírselos a la gente, si me das a elegir entre tener en mi colección o en la tienda, prefiero dárselos a alguien más”.

Recuerda que todo comenzó con la colección The Ten, la primera colaboración de Nike y Off-White en 2017, creada por Virgil Abloh con 10 siluetas diferentes.

“Esa fue mi gran oportunidad para darme a conocer. Es increíble cómo hasta hace unos pocos años nadie creía que se podía vivir de esto porque, incluso hoy, a muchas personas no les cabe en la cabeza que un par como The Ten puede llegar a costar hasta 100 mil pesos y que haya personas que lo paguen”.

En esas filas eternas donde pasaba hasta días en espera de un lanzamiento de edición especial, conoció a personas con la misma afición, lo que permitió darse a conocer.

“Así me gané el respeto y la popularidad; fui de los primeros que apostó a Instagram y a las redes sociales haciendo regalos a la audiencia, eso ayudó mucho, hay que hacer cosas diferentes porque hay mucha gente que se dedica a esto, antes eran cerca de 100 personas, pero ahora en todos los estados y en todo el mundo lo hacen”.

En el mercado existen tenis de precios excesivos que van desde 100 mil pesos hasta 100 mil dólares, que es casi el valor de un carro.

“Como todo negocio si le dedicas constancia, así vendas escobas, lo puedes hacer y hasta llegar a hacer un imperio, en un año no lo logras”.

En este tema dice que hay excentricidades como los Kanye West’s Nike Air Yeezy que el rapero usó en la entrega de premios Grammy 2008 y que una subasta realizada por Sotheby’s alcanzaron el 1.8 millón de dólares.

“También el Jordan 1 Dior que renovó el concepto, una marca de moda que le apostó a este estilo y de la que sólo hay 2 mil 300 piezas en el mundo. Ese ha sido uno de los modelos más exclusivos que hemos tenido. En México los compran y los usan, no es que los tengan para exhibirlos en su recámara, son personas que tienen mucho dinero es una realidad que las personas gastan fuertemente. Este modelo cuesta 280 mil pesos, lo conseguimos y lo fuimos a entregar hasta Puerto Vallarta”.

Las celebridades lo buscan

A su tienda han llegado personalidades como el rapero Aczino e incluso ha tenido contacto con J Balvin. quien actualmente presume su colección de más de 2002 pares de tenis.

“Él está durísimo, ha hecho dos colaboraciones con Jordan, a las que les metió cosas innovadoras como luz led, fue el primer latino en colaborar con Nike, esperemos que algún mexicano logre poner en alto su bandera. Tuve acercamiento con artistas e influencers, cuando solo éramos una página en internet, no se podía escalar tanto, cuando llegó la tienda ya era una responsabilidad mayor.

“Recientemente vinieron los raperos Alemán y Nasci, a este último lo admiro mucho, ha tenido colaboraciones con importantes raperos internacionales como Snoop Dogg; también han venido Candela Music y algunas actrices, ya no hay quien se salve de esta moda”, afirma el empresario.

De los tenis que aún no ha conseguido originales son los Nike Air Mag de la película Volver al futuro, que se pone solo. “no se ha dado la oportunidad para venderlo, pero hay muchas versiones”.





La piratería, un reto a enfrentar

Pompa reconoce que las redes sociales han impulsado el tema de la piratería y no lo critica, pero sugiere siempre optar por lo auténtico.

“Yo siempre quise los originales y usé réplicas, pero la realidad es que lo original te dura más. Los chinos te dicen que es lo mismo, pero es mentira.

En tiktok ofrecen muchas réplicas. De hecho en Guanajuato están creando mucha copia, ahora en vez de hacer zapatos ya hacen tenis. Hay de réplicas a réplicas de 800 pesos hasta miles de pesos, pero nunca serán lo mismo, no te duran”.

Su tienda es una experiencia en la que no sólo vende tenis, sino que ofrece servicio de limpieza, “para los que ya roqueaste demasiado, te los dejamos como nuevos, también hay joyería, ropa, figuras coleccionables, accesorio de decoración, productos de limpieza y hasta macetas en forma de tenis decoradas a tu gusto”, comparte.

