Elecciones internas en el Sindicato de Telefonistas se llevarán a cabo a finales de julio

Está por concluir el proceso electoral interno en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), para renovar su Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2024-2028. Del 15 al 29 de julio serán las votaciones en las 190 secciones del organismo gremial en todo el país, a excepción de Baja California.

Las votaciones serán supervisadas por inspectores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Los resultados de estos comicios gremiales se darán a conocer en la primera semana de agosto.

Francisco Hernández Juárez, quien encabeza la planilla verde, junto con los 36 trabajadores que la conforman, visitan todos los centros de trabajo y hacen proselitismo en sus propias entidades, los integrantes de todas las carteras.

En entrevista, el líder Hernández Juárez, habla de la disidencia, de su decisión de ya no participar al frente del STRM, “no me creo indispensable", pero que en la Convención Nacional de los Telefonistas, en septiembre de 2023, se lo pidieron.

“…Sí, ya está en marcha el proceso electoral para el nuevo CEN”, dijo de entrada.

Reconoció que andan “muy movidos” los de la disidencia. Y consideró que “realmente es muy peculiar su manera de proceder, porque no hay registro de la planilla, no se presentaron a registrar su planilla con la Comisión Electoral. Parece que más que votos de los trabajadores para obtener la representación, quieren el respaldo de la empresa o del gobierno para llegar a la dirección del Sindicato”.

"Me parece peculiar su manera de proceder. En lugar de andar en campaña y visitar los centros de trabajo y reunirse con los compañeros, van a la Cámara de Senadores a buscar el respaldo del gobierno, de los partidos o la empresa, de los diputados y no de los trabajadores. Creo que no es la mejor manera de hacerlo, pero, bueno", expresó.

Relató que se abrió el proceso electoral para renovar el Comité Ejecutivo Nacional. “Los plazos se establecen por medio de nuestros Estatutos y la Ley interna en donde se fijan tiempos para registrar las planillas, para hacer propaganda y campañas así como las votaciones, como en cualquier proceso democrático”, agregó.

De los disidentes, comentó que ante la Comisión Electoral, presentaron una planilla conformada por 32 jubilados y 5 trabajadores activos, de los cuales dos, con su puño, letra y firma, dijeron no estar de acuerdo en su inclusión y no participarían.

La Comisión Electoral les dio tiempo para que modificaran la planilla y darles la constancia de su registro. No lo hicieron. Tampoco realizan campaña con los trabajadores.

BUSCA DISIDENCIA APOYO EXTERNO

Recordó Hernández Juárez que son 60 mil los trabajadores telefonistas. “Hay alrededor de 30 mil trabajadores jubilados y 30 mil trabajadores activos”.

De su nueva participación en las lides electorales internas, dijo:

“Yo había decidido no participar, pero mis compañeros no están para nada de acuerdo. Entiendo que a mucha gente no le gusta el tiempo que yo he estado (48 años como líder sindical); pero son mis compañeros los que tienen qué decidir quién está al frente del Sindicato”, precisa.

Fue en la Convención Nacional de los Telefonistas, en septiembre del año pasado, que se sometió a consulta, a nivel nacional a través del voto personal, libre y secreto, sí Francisco Hernández Juárez, de nuevo podía contender por la presidencia del CEN del STRM y encabezara las negociaciones contractuales con la empresa Teléfonos de México.

“Lo hacemos por medio de procedimientos democráticos por el voto universal, personal y secreto y ahí se decidió que de nueva cuenta me inscribiera en la planilla.

"Porque participe la disidencia, que metan su mano; pero decidirán mis compañeros, quienes a pesar de ellos, quieren respaldarme. A ellos les toca decidir.

"Ya les había planteado a ellos, a los compañeros el no participar más en las lides sindicales; pero ellos consideran que soy útil. No me creo indispensable, pero ellos creen que siempre los ayudo. Y me volvieron a proponer”, dijo a El Sol de México.

De los jubilados que encabezan, Alicia Conchado y José Montealegre, con “su amigo el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña”, dijo:

“Son varias veces que buscan al diputado Fernández Noroña. Los respeto, pero pienso que equivocan el camino. No soy su asesor, pero hay quienes dicen que no hay que buscar el apoyo externo sino el de los propios trabajadores”.

De la injerencia con la disidencia del diputado petista, comentó: ”Como seguramente no le gusta mi participación en la contienda electoral interna, se presenta con ellos y dice ese tipo de cosas, pero bueno, no tiene que meterse en asuntos sindicalistas”.

Del proceso para registrar planillas dijo que se tienen que recoger firmas de los trabajadores. “Nosotros somos 60 mil. La planilla verde en la que yo participo sacó 35 mil firmas de apoyo. Ellos, los disidentes jubilados, no lograron ni siquiera mil”, confió.

De acuerdo a la Reforma Laboral, son los votos, los que definen las elecciones gremiales. Y Hernández Juárez, aseveró:

“Nosotros en el STRM, cumplimos con la ley y lo hacemos de manera democrática. Respetamos las decisiones que los trabajadores nos plantean, ellos son los que deciden. Y no gente de fuera que no respeta la voz y voluntad de los trabajadores”.

Confió: “Sinceramente, me hubiera gustado más que participara la disidencia. No puedo pedirle a la Comisión Electoral que los registren y los acepten, porque además no quisieron hacerlo para que hubiera más participación”.

¡Deberían buscar a los trabajadores para que tuvieran apoyo!, insistió.

Negó que se les hostigue a los disidentes, que haya represalias. “No, no es cierto. Cada que quieren hacer una manifestación frente al Sindicato. Ahí se juntan. Nosotros no los molestamos. No nos metemos con ellos. No hay tal represión”.