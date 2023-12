Fallece Gustavo Cisneros, el magnate venezolano dueño de Venevision

Caracas, Venezuela.- El conglomerado de medios Cisneros, una de las empresas más renombradas en la industria del entretenimiento de América Latina, anunció el viernes el fallecimiento de su presidente, Gustavo Cisneros Rendiles, a los 78 años.

El magnate venezolano de los medios de comunicación había convertido su empresa familiar en un actor mundial y siguió siendo presidente hasta su muerte.

"Venevision informa con profundo pesar el fallecimiento del presidente de la Junta Directiva de Cisneros, Gustavo Cisneros Rendiles, un líder excepcional que trascendió lo empresarial, caracterizado por su visión estratégica y compromiso con la innovación", dijo la empresa en un comunicado en la red social X.

Foto: @CisnerosMedia

La causa de su muerte no fue revelada.

Durante su carrera firmó acuerdos en varios sectores y amplió el grupo Cisneros. En 1992, Cisneros cofundó Univisión, la primera empresa de medios de comunicación en español de Estados Unidos.

En 1995, Cisneros también lanzó DIRECTV Latin America, el primer servicio de televisión por satélite totalmente digital y directo de América Latina.

Foto: @CisnerosMedia

Cisneros, además, tenía inversiones en un equipo de beisbol y una cervecería en Venezuela. Por años estuvo en el ranking de los más hombres ricos de la región.

Figuras de la política, el empresariado y de la industria lamentaron su muerte. La Plataforma Unitaria, que agrupa a los principales partidos políticos de Venezuela, dijo que "se une al duelo que aflige a la familia Cisneros".

Gustavo Cisneros was renowned for crafting a sustainable legacy and particularly distinguished himself

through the international expansion of the family business ventures, as well as spearheading the entertainment industry across Latin America and the US Hispanic market. pic.twitter.com/D7k4zquLvZ — Cisneros Media (@CisnerosMedia) December 29, 2023

En tanto, Fedecámaras, la mayor patronal venezolana, manifestó su "más profundo pesar ante el fallecimiento de Cisneros", reconociéndolo "a nivel nacional e internacional por ser un empresario exitoso".

Desde la Arquidiócesis de Caracas, el cardenal Baltazar Porras lamentó el fallecimiento de Cisneros, al llamarlo "un empresario de nuestro país, hombre de medios e impulsor tecnológico de una de los canales, a señal abierta, importantes de Venezuela: Venevisión.

La Embajada de Estados Unidos para Venezuela, con sede en Bogotá, expresó también sus condolencias a familiares y amigos de Cisneros, calificándolo en la red social X como "un hombre de gran visión y aportes a la sociedad".