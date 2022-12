Fundador de FTX obtiene la libertad condicional tras pago de 250 mdd

El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, estará confinado en casa de sus padres en Palo Alto (California, EE.UU.) hasta el comienzo del juicio en Nueva York, donde está acusado de fraude, a cambio del pago de 250 millones de dólares.

Así lo ha acordado este jueves el juez que preside el caso contra el joven empresario que hoy compareció por primera vez ante la Justicia estadounidense tras haber sido extraditado desde Bahamas, donde residía, informaron medios locales.

Durante su arresto domiciliario, Bankman-Fried llevará un sistema de localización para controlar su ubicación.

Además, se le retirará el pasaporte y recibirá tanto tratamiento psicológico como contra el abuso de drogas, informó The New York Times. Durante el tiempo que dure su confinamiento, el acusado no podrá hacer gastos superiores a mil dólares sin la aprobación de la Fiscalía.

El ex alto ejecutivo ya había comenzado en Bahamas las negociaciones con el Gobierno estadounidense para entregarse a la Justicia y aceptar la extradición a cambio de no ingresar en prisión, tal como adelantaron varios medios.

El fundador de FTX llegó a Nueva York en la noche del miércoles para ser juzgado de los múltiples cargos que le atribuyen las autoridades estadounidenses tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32 mil millones de dólares.

Bankman-Fried había afirmado en Bahamas que aceptaba su extradición en parte por su "deseo de compensar a los clientes afectados" por la quiebra de FTX, que se declaró en bancarrota el pasado 11 de noviembre tras un rápido colapso después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía.

Entre los delitos que se le imputan están los de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas.

El regreso del creador de FTX se produjo justo cuando dos de sus socios se han declarado culpables de fraude electrónico, entre otros delitos, anunció el miércoles el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams.

La ex directora ejecutiva de Alameda Research, una empresa fundada por Bankman-Fried que era el brazo inversor de FTX, Carolyn Ellison, y el cofundador de FTX Gary Wang se declararon culpables de cargos "en relación con su papel en el fraude que contribuyó al colapso" de la compañía, dijo Williams en un video.

Williams añadió que ambos están colaborando con su investigación sobre "el gran proyecto de fraude" que supuestamente lideró el gurú de las criptomonedas y que contribuyó al espectacular desplome de la compañía, que ha causado estragos en el sector.