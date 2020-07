México vive un momento delicado, alerta Francisco Hernández Juárez

El secretario del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM-UNT), Francisco Hernández Juárez, no tiene duda: el país está en un momento muy delicado.

"Tampoco tengo duda de que hay fuerzas que pretenden utilizar estos momentos para generar un ambiente de ingobernabilidad e inestabilidad con tal de afectar el proyecto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y nos parece un despropósito”, dice el dirigente en una entrevista con El Sol de México.

Finanzas FMI facilitará acceso a fondos de emergencia por pandemia

Ante la gravedad de la crisis económica propone incluso que se deje de pagar, transitoriamente, el servicio de la deuda, hacer un nuevo Pacto Fiscal y un rediseño del modelo económico, en donde sociedad y gobierno, todos los sectores aporten esfuerzos para apoyar al país.

“Parece que el gobierno ya toma en serio lo del Pacto Fiscal, es decir para que quien más tiene, aporte más recursos para el país. No veo otra manera. No me imagino al gobierno solo pretendiendo resolver el problema. ¡Hay que ponernos a trabajar todos!"

El dirigente de los telefonistas asegura que las centrales sindicales más fuertes del país, como la Unión Nacional de Trabajadores, la CTM, el Congreso del Trabajo, la CROM, COR y Movimiento Campesino, armaron una agenda de trabajo con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, para presentar al Ejecutivo federal un gran Acuerdo Nacional.

Hay que insistir en este propósito con el Presidente de la República, dice al recordar que el 1 de mayo de 2019 hizo el planteamiento de que en el proyecto de la Cuatroté hay una oportunidad de cambio para el país y no se puede desperdiciar.

868 mil 807 puestos de trabajo formales se perdieron en el último año

Si esta oportunidad se pierde, no la pierde este gobierno se la pierde el país, advierte Hernández Juárez.

Y agrega que al margen de si se está o no de acuerdo en algunas cosas con el Gobierno, no se puede apostar a la desestabilización y a la ingobernabilidad del país, eso es gravísimo.

En la plática se pregunta al dirigente sobre la pérdida de empleos que de acuerdo con el IMSS, en el periodo de 12 meses que concluyó el 30 de junio fue de 868 mil 807 puestos de trabajo formal.

-¿Es uno de los factores graves de esta crisis?

-Imagínese, si el propio Seguro Social considera que en los últimos meses se perdieron todos los empleos creados en este gobierno, más el acumulado y el rezago que traíamos.

Pienso que el país necesita hacer esfuerzos de imaginación, de creatividad para ver de dónde sacamos los recursos que se necesitan para reactivar al país.

Foto: Laura Lovera

Sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro, Hernández Juárez opina que es un verdadero fracaso. El primer bloque de trabajadores empieza a recibir su fondo de pensiones individualizado a partir de 2021, y una parte importante no va a alcanzar a cumplir las cuotas de semanas de cotización.

Los que sí van a lograr cumplir con las semanas de cotización van a recibir 30 por ciento de su ingreso, que no les va a servir para gran cosa. Y si uno considera las ganancias que han tenido las empresas que administran los recursos para el retiro son beneficios muy importantes.

Surgió una palabra nueva en estos esquemas que un compañero Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la CTM, llama las “minusvalías”, platica Hernández Juárez.

O sea, cuando las Afore pierden, pierden los trabajadores y los recursos de los trabajadores se minusvalúan. Y cuando las Afores ganan, las empresas financieras se llevan las grandes ganancias, explica el dirigente de los telefonistas.