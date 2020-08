Munet no resaltará plan energético: Enrique Ochoa Reza

No era un proyecto que estuviera enfocado a la reforma energética, por el contrario el objetivo del Museo Nacional de Energía y Tecnología (Munet) tenía que ver la manera en que contribuye la energía al desarrollo económico, social y cultural de la humanidad”, señala el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza.

“En el tiempo en el que estuve dirigiendo la Comisión Federal de Electricidad, el proyecto lo respaldé, lo apoyé y lo sigo respaldando”, comenta el exsubsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener).

El expresidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuerda que la energía es importante para el desarrollo social, económico y cultural, por lo que es necesario un Museo Nacional de Energía y Tecnología.

“Yo estoy a favor de que se haga ese museo en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Hace más de cuatro años que no soy director de la CFE, no sé qué haya sucedido y me imagino que te lo podrán platicar los directores subsecuentes”, dice a El Sol de México.

A Francisco José Rojas Gutiérrez, exdirector de la CFE, le tocó planear el Munet y el desarrollo del proyecto estaba liderado por Petróleos Mexicanos.

“Cuando se hizo el comodato recuerdo, que entró en vigor a principios de 2016, esa parte ya coincide con mi responsabilidad”, recuerda el legislador del PRI.

Foto Iván Luna

Ochoa Reza dejó la dirección general de la CFE en julio de 2016 para asumir la presidencia nacional del PRI, luego de la renuncia de Manlio Fabio Beltrones.

El Sol de México publicó que el museo ha recibido desde 2014 más de 522 millones de pesos en recursos públicos vía donativos de Pemex, CFE y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). De ese monto, 190 millones de pesos han fluido en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador

Ochoa Reza comenta que la participación empresarial es importante en la construcción del Munet, porque el sistema de financiamiento era un pari passu, es decir, hay contribución de parte del sector empresarial a través de un fideicomiso y la participación de un fondo de público. El gobierno pone un peso y los privados otro.

El esquema de financiamiento del Munet fue atinado y positivo, porque ya no tuvo un costo oneroso para la hacienda pública, agrega el expresidente nacional del PRI.

Con la ayuda y participación de la iniciativa privada se han construido otros museos de energía y de otras características científicas en México y el mundo, agrega.

¿Te ordenaron desde presidencia de la República darle prioridad a la construcción del Munet?, se le cuestiona a Enrique Ochoa Reza.

Este proyecto era un esfuerzo conjunto entre Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, el cual se decidió construir en la sede de lo que era en su momento la oficina del director general de CFE y ahí estaba el Munet. Ese espacio es propiedad de la CFE, por lo que llevó a cabo un contrato de comodato para la construcción del Museo Nacional de Energía y Tecnología. La CFE sigue siendo la propietaria del predio.