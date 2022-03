No debe existir sanción a AMLO por madruguete a Banxico: presidente de ABM

La Asociación de Bancos de México (ABM) consideró que la disculpa del presidente Andrés Manuel López Obrador al Banco de México (Banxico) es positiva y que "habla muy bien de él".

"El mensaje es positivo, él entiende a la banca, entiende que es una industria importante y relevante que podemos apoyar el crecimiento económico. Simplemente nos confirma que los hombres capaces tienen la capacidad de rectificar; rectificar me parece que es muy importante y habla muy bien el presidente", afirmó Daniel Becker Feldman, presidente de la ABM.

Al término de la 85 Convención Bancaria, celebrada en Acapulco, Guerrero, el representante de los banqueros también aseguró que no habrá alguna sanción hacia el mandatario por adelantar el anuncio del alza en la tasa de interés.

"No tendrá que haber alguna sanción, él reconoció que cometió un error y pidió una disculpa. Me parece que no se puede pedir más que eso", destacó Becker Feldman.

Ayer, el presidente López Obrador dio a conocer en su conferencia matinal que Banxico incrementó en 50 puntos base su tasa referencial.

El titular del Ejecutivo argumentó que no sabía que se trataba de información que hasta el momento era confidencial, por lo que le ofreció una disculpa pública a Banxico, encabezado por Victoria Rodríguez Ceja, durante la inauguración de la 85 Convención Bancaria.

Para el subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel, la declaración del presidente López Obrador se trató de un “error de comunicación”.