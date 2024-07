"Quiero una pensión digna": acuden a las Afore con dudas sobre el Fondo de Pensiones

Este fin de semana se realizó la Feria de Afores 2024 en la Ciudad de México, con el objetivo de resolver dudas y obtener información sobre cuentas de ahorro para el retiro, así como del recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Desde temprana hora del jueves se dieron cita más de un centenar de asistentes, entre jóvenes que apenas se incorporan al mercado laboral y personas próximas a la edad de jubilación.

Uno de los principales motivos que impulsó la asistencia a la feria fue el interés por conocer más sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar, según un recorrido hecho por El Sol de México.

“Vine a la feria porque quiero saber cómo puedo acceder al fondo de pensiones. Por más de 10 años no pude cotizar ante el IMSS, porque no siempre tuve un trabajo formal, pero me gustaría tener una pensión digna al momento de mi retiro”, relató María Mendoza, trabajadora del hogar con 63 años.

Hasta antes de recibir una asesoría, María creía que el fondo era una empresa creada por el gobierno para que las Afores pagaran las pensiones de las nuevas generaciones de jubilados.

A sus 60 años, Pedro Saucedo ha trabajado de chofer. Sin embargo, la incertidumbre sobre su futuro lo ha mantenido inquieto. “No tengo una Afore, y no sé mucho sobre cómo funciona el nuevo fondo de pensiones”.

En la feria, que fue organizada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Pedro encontró la orientación que necesitaba, pues los asesores le aclararon que, a pesar de no tener una Afore, aún puede tener una solución para su vejez.

El fondo de pensiones es un mecanismo creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los jubilados del régimen de cuentas individuales reciban una pensión complementaria para alcanzar el 100 por ciento de su salario. El fondo se financia con dinero de cuentas inactivas de las Afores, del cobro de adeudos en dependencias o entidades públicas, aportaciones de la Secretaría de Hacienda, y por la extinción de organismos.

Los asistentes también acudieron a realizar diversos trámites relacionados con su Afore, como solicitar un retiro por desempleo, cambiar de administradora o consultar su estado de cuenta.

En diversos módulos de atención, los interesados recibieron información sobre cómo funciona el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), la manera en que pueden incrementar el saldo de su pensión, hasta consulta de trámites o designación de beneficiarios.

Con solo 24 años y recién egresada de la universidad, Sofía Quiroz da sus primeros pasos en el mundo laboral. A pesar de su juventud, es consciente de la importancia de planificar su futuro y asegurar una pensión digna. “Quiero empezar a ahorrar para mi retiro desde ahora, pero no sé cómo hacerlo”.

La preocupación por comenzar con su ahorro para la vejez le nació a raíz de sus abuelos, quienes actualmente sólo reciben una pensión de adultos mayores y van al día en sus gastos.

“Creo que mientras más temprano comencemos a ahorrar, será mejor a futuro”, dijo la joven.